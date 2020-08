En el día del enfermero peruano, que se celebra todos los 30 de agosto, en la región San Martín, el licenciado en enfermería Vicente Cueva quien pudo recuperarse del coronavirus actualmente trabaja en el hospital II de Tarapoto atendiendo a otros pacientes que aún padecen de la enfermedad.

Él confiesa que se contagió de COVID-19 cuando cuidaba de las personas afectadas por el virus y las ayudaba a su recuperación.

Indica que los primeros síntomas que sintió fue un dolor de espalda y otros dolores leves pero dos días después ya estaba en una sala de emergencia.

“Agradecido con todo el personal de salud, no es porque trabaje acá, simplemente lo he vivido, he recibido la atención de calidad de todo mis colegas. No sé como agradecer tanto aprecio, tanto afecto, palabras de ánimo que fueron vitales para poder salir de este cuadro”, indicó.

Enfermero que venció al COVID-19 ayuda a paciente (Video: Gore San Martín)

Agrega que acudió hasta el hospital II de Tarapoto porque sintió el respaldo de los profesionales de la salud, así como de sus colegas y del personal técnico que lo atendieron y estuvieron pendiente de su situación de salud.

Por ello, consideró como “extraordinario” celebrar su día, en esta época de la pandemia por el coronavirus, porque este año se ha demostrado la labor que el personal de salud desempeña en todos los establecimientos a nivel mundial se está siendo reconocida.