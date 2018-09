El Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Cáceres-Juanjuí, dictó 36 meses de prisión preventiva contra el abogado Noé Francisco Huamán Bravo, Segundo José Quispe Pérez y otros diecisiete implicados en la supuesta red criminal ‘Los verdugos de San Martín’. Son acusados por delitos de criminalidad organizada, sicariato, extorsión, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, tráfico de influencias, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros en agravio del Estado en la región de San Martín.



La jueza Sumy Sandoval Silva impuso la misma medida a Jhank García Paisig, Luis García García, Alan Camacho Linares, Luis Ramos García, Juanito Sánchez Villalobos, Juan Peña Altamirano, Daniel Salvador Villavicencio, Milton Mondragón Chujutalli, Arnandez Camacho Linares, Carlos Camacho Sánchez y Cirilo Muñoz Sánchez.



La medida también alcanza a los investigados Omar Hernández Solano, Josué Espinoza Malqui, Javier Arbildo Pisco, Nitali Córdova Calle, José Howar Sánchez Cardozo y Elías Hernández Solano.



Se dispuso comparecencia con restricciones para Stalin Quispe Cisneros, Jhordan Navarro Pintado, Óscar Delgado y Hercin Lozano Vargas, a pedido del fiscal especializado en crimen organizado.



Luego de varias sesiones de audiencia y debate, la jueza Sandoval Silva concluyó que este caso reúne los requisitos que exige el Código Procesal Penal para dictar la medida requerida por la fiscalía. La medida se computará desde el 5 de setiembre del 2018 hasta el 4 de setiembre del 2021 en el penal de San Martín-Tarapoto.

REGLAS

Las cuatro personas que recobraron su libertad con restricciones deberán presentarse a la fiscalía a cargo del caso para dar cuenta de sus actividades y registrar su firma, no variar de domicilio sin autorización de la jueza, no volver a involucrarse en hechos similares a los de este proceso y no frecuentar a personas ni lugares de dudosa reputación.



El juzgado fijó una caución de cinco mil soles para cada uno de los liberados.