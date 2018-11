De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), 16,3% de la población adulta en el Perú no tiene ningún seguro de salud, y si estás dentro de este porcentaje, el Seguro Integral de Salud gratuito (SIS) es una buena posibilidad.

Como Organismo Público Ejecutor (OPE) del Ministerio de Salud , el SIS tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando su atención en las poblacionales vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.

Hasta la fecha, el Seguro Integral de Salud (SIS ) beneficia a más de 17 millones de ciudadano y la afiliación es muy sencilla. Puedes realizarla de manera presencial o a través de Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS).

¿QUÉ ES EL SIS GRATUITO?



El SIS gratuito es un seguro de salud que está subsidiado por el Estado para que los ciudadanos peruanos que vivan en el Perú puedan atenderse de manera gratuita en todos los centros de salud públicos. Ofrece una cobertura integral que cubre más de 1400 enfermedades, incluidos varios tipos de cáncer.



Este seguro está dirigido a personas que no cuenten con otro seguro de salud y estén en condiciones de pobreza, pobreza extrema o sean madres gestantes, niños menores de 5 años, bomberos, entre otros. No hay un límite de edad para afiliarse al SIS Gratuito.

REQUISITOS PARA AFILIARSE AL SIS GRATUITO



- DNI o Carné de Extranjería Vigente

- Para ciudadanos ecuatorianos: Cédula de Identidad



Para afiliarte al SIS gratuito necesitas cumplir con lo siguiente:



1. No contar con otro Seguro de Salud con cobertura PEAS.

2. Pertenecer a alguno de estos grupos de personas:





Persona en situación de pobreza o pobreza extrema según el Padrón general de hogares.

Madres durante el periodo de embarazo hasta 42 días después de dar a luz.

Menores de edad entre 0 y 5 años.

Estudiantes que accedan a Qali Warma.

Víctimas de la violencia del conflicto armado.

Presos (Recluidos en centros penitenciarios).

Persona en un Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación.

Niños, niñas y adolescentes en albergues públicos o privados sin fines de lucro (No válido para albergues temporales).

Centros poblados determinados por el MIDIS.

Personas en situación de calle, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Bomberos.

Jueces de Paz.

Integrantes directivos inscritos en el Registro Nacional de Núcleos Ejecutores.

Extrabajadores despedidos irregularmente (deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente).

Eres ciudadano ecuatoriano y te encuentras en el Perú.

Si no cuentas con DNI o Carné de Extranjería también podrás inscribirte al SIS gratuito, pero tu inscripción sólo durará 45 días (Afiliación Directa-Temporal), en los cuales puedes aprovechar para sacar tu DNI o Carné de extranjería para poder acceder al SIS Gratuito sin tener que renovarlo.

¿CÓMO AFILIARSE AL SIS GRATUITO?



Puedes afiliarte al SIS gratuito de manera presencial o a través de Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS).



Presencial

1. Acércate a una oficina de registro



Acércate a un centro de salud del SIS, una oficina del SIS o a uno de estos Centros de Mejor Atención al Ciudadano: MAC Lima Norte, MAC Lima Este, MAC Piura (aquí la afiliación del SIS gratuito será para gestantes y para niños entre 0 y 5 años) y MAC Callao.



2. Verificación de datos



Presenta tu documento de identidad y el de todos los familiares que deseas afiliar. No es necesario que tus familiares vayan presencialmente. El responsable podría realizar algunas preguntas para completar la verificación.



3. Asignación de centro de salud



Para que se asignen el centro de salud más cercano deberás dar la dirección de tu domicilio actual. Aunque solo podrás atenderte en ese lugar, en caso de emergencias podrás atenderte en cualquier centro de salud a nivel nacional.



Si en tu centro de sSalud asignado no cuentan con la especialidad para tratarte, te referenciarán a otro centro de salud.

4. Usa tu seguro



Puedes empezar a usarlo desde el mismo día que te afilias.



PIAS

1. Acércate a una Embarcación PIAS



Acércate a una de las cuatro Plataformas itinerantes de acción social (PIAS) que se encuentran navegando cerca de las cuencas amazónicas del rio Morona, Napo y Putumayo. (Loreto)



2. Inscríbete



Cuando estés dentro, presenta tu DNI para afiliarte al SIS. Si no tienes DNI puedes tramitarlo ahí mismo.



3. Recibe atención médica



Te derivarán a la especialidad que requieras y podrás atenderte en ese momento.



¿QUÉ ENFERMERDADES CUBRE EL SIS GRATUITO?



La cobertura del SIS gratuito comprende medicinas, análisis, operaciones, hospitalización, traslados de emergencia, etc, más un subsidio por fallecimiento de hasta S/ 1.000.



En total este seguro cubre más de 1.400 enfermedades, los tipos de cáncer más frecuentes, enfermedades de alto costo y las raras o huérfanas.



Las categorías más comunes que cubre son:



Población Sana: Exámenes generales, nacimientos, controles de salud, entre otros.

Condiciones Obstétricas y Ginecológicas: Embarazos, partos, menopausia, infección vaginal, entre otros.

Condiciones Pediátricas: Neumonía, fiebres, desnutrición, anemia, entre otros.

Condiciones Neoplásicas: Cáncer de mama, próstata, útero, estómago, entre otros.

Condiciones Transmisibles: Tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, SIDA, dengue, rabia, entre otros.

Condiciones no trasmisibles: Asma, hipertensión, diabetes, apendicitis, fracturas, intoxicación, entre otros.

Puedes ver el listado completo AQUÍ.

El SIS cubre prestaciones de salud en base al Plan esencial de aseguramiento en salud (PEAS) (Foto: Ministerio de Salud)

¿QUÉ OTROS TIPOS DE SIS EXISTEN Y CÓMO AFILIARSE?

Si no cumples con las características para acceder al SIS gratuito, descuida existen otros seguros a los cuales puedes afiliarte.



SIS Emprendedor

Es un seguro de salud para que los ciudadanos peruanos que residan en el país puedan atenderse de manera gratuita en todos los centros de salud públicos. Ofrece una cobertura integral que cubre más de 1.400 enfermedades, incluidos varios tipos de cáncer. También, medicinas, análisis, operaciones, traslados de emergencia y más.



El SIS Emprendedor está dirigido a personas que no cuenten con otro seguro de salud y trabajen de manera independiente (modistas, bodegueros, peluqueras, pintores, gasfiteros, etc.)



SIS Microempresas

Es el seguro de salud del SIS para que los trabajadores de icroempresas puedan atenderse de manera gratuita en todos los centros de salud públicos sea menor. El costo de este seguro es asumido por la icroempresa, pero está semisubsidiado por el Estado. El proceso de afiliación al seguro lo realiza exclusivamente el empleador y no los trabajadores.



Sin embargo, el empleado podrá hacer el proceso de afiliación de sus familiares (cónyuge o conviviente, hijos menores de 18 años, e hijos mayores de 18 años con incapacidad total o permanente para el trabajo), sin costo extra.



SIS Independiente

El SIS Independiente está dirigido a personas y familias que no cuenten con otro seguro de salud y puedan pagar aporte mensual. Puedes afiliarte individualmente, a tus familiares, a un menor dependiente o que esté bajo tu responsabilidad.



Está subsidiado por el Estado para que los ciudadanos peruanos y/o residentes del Perú, puedan atenderse de manera gratuita en todos los centros de salud públicos. Ofrece una cobertura integral para más de 1.400 enfermedades, los tipos de cáncer más frecuentes, enfermedades de alto costo, enfermedades raras o huérfanas.



Seguro Social del Perú - EsSalud

El Seguro Social de Salud del Perú, más conocido como EsSalud, es el seguro de salud contributivo dirigido a todos los ciudadanos peruanos que cumplan con ciertas características. EsSalud brinda servicios de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales.