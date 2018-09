Ni una menos: Sujeto golpea y viola a la madre de su hijo en cine de barrio en Puno | FOTOS

¡Ni una menos! Porque le dijo que ya no lo amaba y lo mejor era rehacer sus vidas, un empleado de una tienda comercial golpeó y abusó sexualmente de su expareja y madre de su hijo dentro de una sala de proyección de películas en la ciudad de Juliaca, en Puno.



El hecho ocurrió la tarde en una de las salas de proyección de películas, situada en el cruce de los jirones Bolívar y Unión, en Juliaca (Puno).



Tras el vejamen, la agraviada, de iniciales J.J.I.L (20), denunció el hecho ante los agentes de la comisaría de Santa Bárbara, quienes procedieron a la búsqueda del agresor.



El sujeto identificado como Eddison Florenzt Benites Pari (21), fue intervenido cuando ingresaba a su centro de labores, en Puno.



En su manifestación la agraviada contó a los efectivos de la sección delitos de la comisaría de Santa Bárbara que Eddison Benites la llevó con engaños a dicha sala de proyección de películas, en Juliaca (Puno) para conversar sobre temas relacionados a la manutención de su hijo de un año.



"Con engaños me llevó hasta el video cine y se molestó porque le dije que cada uno debía de rehacer su vida porque ya no estoy enamorada de él, fue cuando me empezó a golpear y abusó de mi", dijo la mujer a las autoridades de Puno.



Por su parte, Eddison Benites desmintió la acusación de su expareja y señaló que la denuncia que hace en su contra en por venganza. Tras rendir su manifestación fue puesto a disposición del Ministerio Público de Puno para las investigaciones del caso.