Las cámaras de seguridad de un edificio grabaron cómo una mascota salió en defensa de sus dueñas y mordió a dos delincuentes durante un asalto ocurrido el último martes en la cuadra dos del jirón Señor de Sipán, en Surco.

De acuerdo a las imágenes mostradas por Canal N, dos sujetos descienden de un automóvil y, con armas en mano, apuntan a sus víctimas. Dos personas que se encontraban más adelante se percatan de lo ocurrido y corren.

Sin embargo, los hampones no esperaban que la mascota de las mujeres saliera en su defensa y los mordiera, incluso uno de ellos no pudo concretar el asalto por evitar ser alcanzado por el can.

No obstante, el otro delincuente sí pudo arrebatar sus pertenencias y celulares a las mujeres. Al final, los hampones apuraron la huida ante al ataque de la mascota.