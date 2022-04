El presidente de EsSalud, Alegre Raúl Fonseca, admitió este miércoles que hay un desabastecimiento de medicinas en el Seguro Social de Salud y aseveró que en la gestión anterior no se realizaron las compras respectivas.

“Tenemos un problema de carencia de medicamentos, no solo de medicamentos sino también de recursos humanos”, afirmó en RPP al ser consultado por este inconveniente denunciado por usuarios del Padomi (Programa de Atención Domiciliaria).

En cuanto a los medicamentos dijo que su sector está buscando distribuir medicamentos en préstamo por el Ministerio de Salud porque “estamos desabastecidos”. Y sobre el déficit de recursos humanos, mencionó que harán una convocatoria en mayo para cubrir esa brecha.

Respecto a las razones de este desabastecimiento, respondió: “Ha habido un espacio donde no se ha adquirido, y bueno, estoy por cumplir un mes en la gestión y no tenemos que mirar hacia atrás, sino solucionar los problemas, ya que nuestros objetivos son los asegurados y los pacientes no tienen por qué perjudicarse por las desidias o las malas decisiones que uno pueda tomar”.

Según dijo, los pacientes del Padomi podrán recibir sus medicinas “paulatinamente”.

“Estamos consiguiendo algunos medicamentos y creo yo en los próximos 15 días debemos tener las soluciones mayores”, puntualizó.

EsSalud también emitió un comunicado para informar que se están adoptando acciones para reforzar el abastecimiento de medicamentos agotados o escasos en el mercado local e internacional a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, “situación que viene generando inconvenientes en el abastecimiento de estos productos en algunos establecimientos de salud”.





El dato

Alegre Raúl Fonseca Espinoza asumió el cargo el pasado 14 de marzo en reemplazo de Gino Dávila Herrera, quien solo estuvo en el cargo dos meses.

Dávila Herrera reemplazó al cuestionado Mario Carhuapoma, quien no presentó su renuncia pese a que se le solicitó hacerlo. Este último mantiene actualmente un rol de consejero, según informó en su momento el Ministerio de Trabajo.

