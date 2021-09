“Lo voy a recordar como el amor de mi vida y como mi campeón de marinera, él fue quien me enseñó a bailar marinera”, expresó Alegandra Guerra, una de las sobrevivientes del trágico accidente ocurrido el último martes en Matucana, luego de que un bus de la empresa León Express cayera por un abismo. Lamentablemente su pareja, el campeón de marinera Jairo Hurtado Velásquez (31), no pudo salvar su vida.

Jairo y Alegandra habían viajado a Huánuco para hacer turismo, aprovechando el fin de semana largo. En un video difundido en América Noticias se aprecia a Jairo bailando muy alegre en la plaza de armas de esta ciudad.

En el mundo de la marinera lo conocían como el ‘caballero de la marinera’ y sus amigos lo recuerdan como una persona muy noble.

“Lo recuerdo y lo recordamos todos en la academia como una persona muy noble, muy sincera, muy sencilla”, manifestó su amigo Martín Orihuela.

Jairo fue campeón de marinera en el 2019 y actualmente tenía su propia academia de baile.





“Cuando desperté, Jairo no estaba a mi lado”

Alegandra Guerra contó que habían viajado por turismo y habían podido conocer Huánuco y Tingo María.

“El chofer (del ómnibus) iba a excesiva velocidad, me paré y le dije al conductor ‘cálmate, no manejes así’, y fue allí que se fue por el acantilado, cuando desperté todo el bus estaba destrozado, él (Jairo) no estaba a mi lado, yo gritaba ‘¡Jairo!’, pero no me contestaba nadie’”, narró sobre el terrible accidente.

“Su plan era hacer crecer su academia, él nunca fue egoísta, a sus alumnos les enseñaba hasta lo más mínimo (...) será cremado pero lo vestiremos con el traje con el que ganó (el concurso de marinera)”, mencionó Alegandra.

En la víspera el periodista y también campeón de marinera, Mauricio Fernandini, lamentó la partida de su amigo Jairo durante su programa en RPP.