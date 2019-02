Trujillo: Dejan libre a policía acusado de matar a cobrador de micro en cantina | FOTOS

Los familiares del cobrador Pedro Pablo Huamán Silva (43), quien fue asesinado la tarde del sábado en La Esperanza por el policía Ayrton Raúl Abanto Cerna (23), se mostraron indignados debido a que el Ministerio Público dejó en libertad al agente en Trujillo.



Manuel Humberto Utano Zevallos, titular de la Fiscalía Provincial Mixta de La Esperanza, tras 48 horas de diligencias preliminares, dispuso comparecencia restringida para Abanto Cerna. El efectivo que lo acompañaba está en calidad de citado.



Esta decisión se tomó porque según las pericias el ingreso de bala es de abajo hacia arriba, por lo que se presume que tanto el fallecido y el homicida estuvieron forcejeando, por lo que se trataría de un homicidio culposo y no doloso (intencional). Además, porque tiene arraigo laboral y familiar, y porque el arma que utilizó para disparar es de uso personal y no la de reglamento.

MARCHA

Por otro lado, en el cuaderno de ocurrencias del Depincri Norte el fiscal consideró que al no existir enemistad con el occiso se trataría de una conducta accidental o fortuita.



La madre del cobrador, Elidia Silva de Huamán, se mostró molesta ante esta decisión y dijo que tomarán cartas legales y marcharán hasta la sede de la Divincri para exigir justicia.



El jefe de la Región Policial La Libertad, coronel Freddy Velásquez, informó que este caso ya lo tiene Inspectoría y que se realiza un procedimiento administrativo sumario para determinar la responsabilidad disciplinaria que generó este hecho criminal y que en cinco o seis días se verá si es dado de baja el policía Ayrton Abanto.



La dueña de la cantina en Trujillo indicó que antes de que suceda el crimen el efectivo mencionó tres nombres de mujeres, lo que habría iniciado la discusión.