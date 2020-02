Jesús Molina, exjugador del Carlos A. Mannucci, teme por su vida y la de su familia, debido a que una banda de extorsionadores le exige 20 mil a cambio de no matarlo, en Trujillo. Incluso los maleantes dejaron un sobre de manila con una bala en la casa de un familiar.

El deportista denunció en la policía que los hampones le envían mensajes con amenazas, desde la noche del 9 de febrero pasado.

“El último fin de semana estuvimos (con mi esposa) en una reunión familiar y nos olvidamos de cargar el celular. El lunes por la mañana lo prendimos y encontramos varios mensajes con amenazas directamente hacia mí”, dijo.

El viernes pasado, en tanto, los extorsionadores dejaron en la casa de una de las tías de su cónyuge un sobre manila con una bala y una carta extorsiva. Las intimidaciones iban dirigidas a ella.

“Te voy a dar donde te duele… Acá te estoy dejando una clara prueba de lo que somos capaces y, si no te comunicas con nosotros, en 24 horas este regalito que te estamos dejando en tu casa irá a la cabeza de tus seres queridos. En el de tu esposo el futbolista Molina y en la de tus hijas”, indicaba el escrito.

Según indicó Molina, él no cuenta con el dinero que le exigen, pues esta temporada no ha firmado por ningún club. "Lo que me piden es S/20 mil y es una cantidad fuerte. Sacar ese dinero sería de locos ", sostuvo.