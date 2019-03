Trujillo: Mataron a cantante de cumbia ‘Chino Julca’ por tráfico de tierras | FOTOS

Su conocida canción ‘Nunca volverás’, así como los temas ‘El divorcio’, ‘Que seas feliz’ y ‘Cruel condena’ entonaron agrupaciones de música chicha en el velorio del cantante de cumbia Roger Aníbal Julca Hoyos, ‘Chino Julca’, asesinado a balazos por un sicario la tarde del sábado, en La Esperanza en Trujillo.



En tanto, el móvil del asesinato sería por tráfico ilícito de terrenos, así lo informó el jefe de la Región Policial La Libertad, coronel Fredy Velásquez. Asimismo, los autores del ataque serían los sujetos conocidos como ‘Wilder’ y ‘Ander’.



“Tenemos información que el ‘Chino Julca’ tenía problemas con otras personas por unos terrenos. Esto habría sido el detonante para su muerte”, señaló el oficial.



La esposa del ‘Chino Julca’, Leila Saldaña Terrones, y sus familiares estuvieron toda la madrugada y la mañana de ayer en la morgue central de esta ciudad esperando que el cadáver fuera entregado y trasladarlo a su vivienda, ubicada en la avenida Perú, Mz. 8, Lt. 8, sector Indoamérica. Hasta allí llegaron sus amigos del ambiente de la cumbia.



CERVEZA

Uno de ellos fue Nilo Segura, cantante de Los Bio Chips, quien dijo que era muy amigo del fallecido y también lamentó su muerte. “Es dolorosa e increíble su muerte. Estaba viajando para un concierto en Chimbote y en el camino escucho los comentarios de los muchachos sobre la muerte del ‘Chino Julca’. Pensé que estaban bromeando. Seguí y hasta que me llaman y me dicen que la fiesta en Chimbote ya no iba’”, manifestó Nilo.



Desde las 11 de la mañana, en el domicilio del fallecido, que está en la parte alta del distrito de La Esperanza, estuvieron Teodoro Arellanos, vocalista de Cielo Gris; Kike Castro y su grupo Clave Gris; ‘Toni’ de Los Ñaños de la Cumbia, entre otros, quienes improvisaron un escenario en la calle y cantaron para más de un centenar de personas que esperaban el cuerpo de ‘Chino Julca’.



Fue a las 2:31 de la tarde que la carroza con el féretro del ‘Chino Julca’ llegó y fue recibido en medio de un gran pesar de sus seguidores, quienes no dudaron en tirarle cerveza y corear sus canciones.



“Lo recordamos como una bella persona y dedicada a la música, no solo a nivel nacional sino que él también cantó en Chile y Argentina”, mencionó su hermano, Leoncio Julca. Horas después los restos del cantante fueron trasladados a su natal Cascas, en la provincia de Gran Chimú.



HIPÓTESIS

La policía maneja dos hipótesis sobre el crimen. La primera es que el occiso se habría querido apoderar de unas tierras en el centro poblado Luz del Sol, en el distrito de Chicama, provincia de Ascope. La otra es que se habría quedado con parte de un dinero de la venta de un predio en esa misma zona.



Por otro lado, según testigos, los autores del crimen serían dos delincuentes conocidos como ‘Wilder’ y ‘Ander’, quienes estarían ligados a la organización criminal ‘Los canallas de La Esperanza’.

El primero, minutos antes del asesinato, pasó en una moto por la calle donde vivía ‘Chino Julca’ y al ver que estaba solo fue a buscar a ‘Ander’, quien se bajó media cuadra antes y caminó hacia el occiso. Cuando estuvo frente a él sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Luego corrió y subió al vehículo menor.