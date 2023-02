Imágenes escalofriantes de un video muestran a una desquiciada mujer que lanza por el aire a una bebé de cinco meses porque ‘lloraba mucho’, en Trujillo.

El alevosos hecho se registró en el sector Alto Trujillo de la capital liberteña.

Tras la difusión del video que estremeció a los trujillanos, la Policía detuvo a la madre de familia.

HIJA MAYOR LA DENUNCIÓ

Según las autoridades, fue la hija mayor de la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, quien llegó hasta la comisaría para comunicar que su mamá golpeó a su hermanita y lo dejó en el suelo.

Los agentes llegaron a la casa y encontraron a la bebé en el piso. La mujer puede ser acusada por tentativa de feminicidio.

En las imágenes se le ve a la acusada cargando a la criatura que no deja de llorar. Visiblemente molesta se incorpora y lanza al pequeño al aire. Este no deja de llorar. “Ya, ya, ya, ándate a ahí a la cama mejor, ya me amargó, mucho lloras”, le dice.

Un hombre, su hijo, que no deja de grabar con su celular, le grita: ‘¡No, mamá, nooo. No, oye qué has hecho, por qué eres así, o’e. ¿Eres enferma, loca, qué tienes?’. Como toda respuesta, la mala madre solo dice ‘¿por qué gritas?’.

El inmueble es muy pobre y oscuro.

ESTABA EBRIA

Según informó el mayor PNP Juan Miguel González Linares , la bebé de 5 meses está estable.

“Es una niña de 5 meses, fue llevada a la posta del Alto Trujillo y está fuera de riesgo, está bajo cuidado de un familiar. La mamá está detenida, se viene realizando todas las diligencias correspondientes para conocer porqué actuó de la manera tan violenta”, contó.

El oficial señaló que “se observa que ha ingerido bebidas alcohólicas, todavía está con signos de haber consumido esta sustancia. Por el momento, no muestra signo de arrepentimiento, es consciente de lo que ha hecho, aduciendo que no cuenta con recursos económicos”.

La mujer tiene 38 años y es madre soltera de 6 hijos, pero vive con cinco de ellos. “Es una amenaza latente, un peligro constante para los menores”, indicó.

