Óscar Chávez, un ciudadano peruano de 40 años, que llegó procedente de México a Lima y que luego también enrumbó vía aérea a Trujillo, denunció que no le hicieron ninguna prueba de descarte en Hospital Regional Docente de esta ciudad norteña, pese a que él lo solicitó por prevención debido a que había acudido a un congreso al que asistieron más de 400 personas y porque el periodo de incubación de la enfermedad es de al menos 14 días.

Precisó que él quiso someterse a este examen, pues en este simposio realizado en la ciudad mexicana de Querétaro acudieron más de 300 personas procedentes de Brasil, donde se han reportado 19 afectados, y otras 100 de México, país en el que hay 8 pacientes con el mal.

Señaló, asimismo, que cuando acudió al nosocomio trujillano para pedir que le hagan la prueba de despistaje y vigilancia, no lo dejaron ingresar. Igualmente, dijo que antes había llamado a la línea 106 y que le dijeron que vaya a este nosocomio.

Del mismo modo, señaló que no hay una medida de control en los aeropuertos del país. “Yo vine desde México, no me hicieron ninguna encuesta (en el aeropuerto internacional Jorge Chávez). Llegué, pasé todos los controles y esperé mi tiempo en Lima, y volé para Trujillo.”, precisó.