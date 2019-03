Trujillo: Sicarios matan a balazos a 2 amigos cuando tomaban en vivienda | FOTOS

Dos amigos fueron asesinados a balazos cuando tomaban en la vivienda de una mujer conocida como ‘Negra Moza’, quien según la policía es una conocida vendedora de drogas y quien también purgó condena en el penal El Milagro en Trujillo.



Eran las 8 de la noche del sábado y, según testigos, Jhon Franck Julinho Espinoza Valverde (23), ‘Yuyo’, Cristhian Junior Villanueva Rodríguez (22) y otros jóvenes ingresaron a la casa de la calle 18 de Mayo, en el distrito de Florencia de Mora, y pidieron varias botellas de cerveza y comenzaron a conversar.



Dos horas y cuarenta minutos más tarde llegó un taxi, color azul, cuyas placas fueron tapadas, y descendieron dos sujetos con pistolas, se dirigieron hacia la ventana y desde afuera desataron una infernal balacera.



Algunos de los asistentes se tiraron al piso y otros se escondieron detrás de un mueble para que no les cayeran las balas. Tras perpetrar el ataque subieron al mismo auto en el que llegaron y escaparon a toda velocidad por la calle 24 de Abril con dirección a la parte posterior del mercado La Hermelinda.



EN ABDOMEN

Al ver que ya no corrían peligro, los que estaban en el interior del predio se pusieron de pie y encontraron a Espinoza y a Villanueva desangrándose. Los vecinos pidieron auxilio a unos policías que patrullaban por la zona y auxiliaron a uno de ellos. Mientras que el otro fue llevado en un auto.



Ambos llegaron sin vida al Hospital Regional. El médico de turno indicó que presentaban impactos de balas en el abdomen. El jefe de la Región Policial La Libertad, coronel Fredy Velásquez, manifestó que los fallecidos no presentaban antecedentes y que por el lugar donde los victimaron y por la forma del ataque se trataría de un ajuste de cuentas. No se descarta que también sea por venganza.

Vecinos contaron que el año pasado Cristhian Villanueva tuvo un problema con un delincuente.