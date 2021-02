‘Caracortada’, el delincuente que disparó y acabó con la vida de Orlando Abreu , sigue prófugo de la justicia tras asesinar a sangre fría a Orlando Abreu, un joven venezolano que se ganaba la vida vendiendo aretes y joyería de fantasía para enviar dinero a su familia a Venezuela. La policía sigue buscando al sanguinario delincuente, mientras que compatriotas también están tras sus pasos y han jurado venganza.

Precisamente, un video en redes sociales se viralizó rápidamente en las redes sociales haciendo creer que se trata de la venganza de los compatriotas de Orlando, pero en realidad se trató de otro ajuste de cuentas.

Orlando Abreu era abogado, pero la dura crisis que se vive en Venezuela lo obligó a dejar a sus padres y dos hermanos para buscar en nuestro país un poco de dinero y así enviar a su familia. El padre del venezolano es conocido en la zona de Aragua por ser un cantante de música llanera y tener un restaurante campestre en la ciudad, pero la crisis los golpeó duramente y así Orlando decidió llegar a Trujillo en 2019, donde hizo trabajos de todo tipo hasta establecerse en un mercado donde tenía un puesto de venta de ropa y joyería de fantasía hasta que la muerte lo sorprendió de manera cruel.

INDIGNACIÓN POR ASESINATO DE VENEZOLANO

Orlando Abreu se encontraba en su puesto del mercado de la avenida Sinchi Roca. ‘Caracortada’ y sus compinches llegaron hasta su sitio a enfrentarlo, aparentemente, por tener problemas con un allegado suyo por negarse a pagar un cupo de 5 soles diarios por estar ocupando uno de los puestos.

En las fuertes imágenes se ve que un hombre de buzo y gorra azul llega al negocio del joven de 26 años, de profesión abogado, y lo amenaza. “¡Conmigo no te metas! ¡respeta a la gente que te está hablando!”, gritó irancundo el atacante antes de bajarse la mascarilla, mientras el apuntaba con un arma.

“¿Qué pasó viejo? ¿qué paso? Yo no me he metido con nadie, yo no me he metido con ustedes”, dijo implorante Orlando Abreu, que al parecer fue ultimado por una banda de extorsionadores que se dedican a cobrar cupos en el mercado zonal Parlermo, cerca del centro histórico de Trujillo.

Orlando Abreu, venezolano asesinado en Trujillo, Perú

El video del asesinato de Orlando Abreu se hizo viral este fin de semana y rápidamente tuvo repercusión en los medios de Venezuela y en Perú, donde la comunidad venezolana se mostró indignada por la muerte de un joven trabajador de 27 años.

Orlando Abreu, de acuerdo a testimonios de personas que lo conocían en Trujillo, era un hombre correcto y muy trabajador. Se dedicaba a la venta de sortijas y aretes de fantasía y ropa en un puesto del mercado en la calle Sinchi Roca.