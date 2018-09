Tumbes: Dos mujeres se agarran a golpes por el amor de un hombre en medio de la calle | FOTOS | VIDEO

Por el amor de un hombre, dos mujeres se jalaron de los cabellos en una céntrica calle de la ciudad de Tumbes. Resulta que una de ellas sorprendió al papá de su hijo caminando de la mano muy acaramelado con otra mujer, informó 24 Horas.



De inmediato la mujer se lanzó sobre su rival y empezó a jalarle los cabellos y arañarla. La otra tampoco se dejó y respondió de la misma manera, ante la pasividad del sujeto y otras personas que caminaban por esta vía de Tumbes.



El varón tuvo que ponerse en el medio para evitar que el hecho llegue a mayores, sin embargo este no calmó los ánimos de la mamá de su hijo, quien siguió golpeándolo.



Terminada las hostilidades la mujer engañada recogió a su hijo pequeño y se retiró muy molesta de este lugar de Tumbes.



Pese a que no se vio en el video, algunos vecinos de Tumbes comentaron que el enfrentamiento duró varios minutos y que nadie podía hacer nada para tranquilizar a la 'desengañada'.



Todo lo ocurrido en esta zona de Tumbes fue captado por las cámaras de 24 Horas y difundido a nivel nacional.



Si no pudiste ver el video de lo ocurrido en Tumbes en el noticiero no te preocupes porque en Trome te lo mostramos aquí: