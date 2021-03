Tras un informe emitido por la Contraloría donde se indica que 110 personas habrían sido vacunados contra el COVID-19 de manera irregular en Ucayali, el director de la Dirección Regional de Salud en esta región, Juan Carlos Salas Suarez, aclaró que esto no se trata de un nuevo caso de ‘vacunagate’.

Ocurrió esta mañana durante una conferencia de prensa y también se contó con la presencia de la Lic. Liz García del Águila, directora de Atención Integral y Calidad en Salud de la Diresa Ucayali, quien precisó que este informe solo se advirtió las anomalías que había en las nóminas, y no advierte que se vacunó a 110 personas de manera irregular.

“Lo que advierte (informe de Contraloría) es que hay personal que ya no labora y otros que hacen trabajo remoto, mismo que estaban en la nómina de vacunados. Sin embargo, nosotros hicimos el cruce de la data y esas personas que figuran no fueron vacunadas”, aclaró la funcionaria.

García también informó que al revisar su data de los vacunados, tras el informe de Contraloría, se confirmó que dieciseises personas fueron inoculadas. “Esto porque se llegó a cubrir a todos los que estaba haciendo labor asistencial en el momento. En el caso del hospital regional (31 observados), 25 no fueron vacunados y 3 de los restantes sí cumplían con los criterios, por lo que no debían ser observados”, dijo.

Respecto a los otros tres, que sí hacían trabajo remoto, la funcionaria dijo que los vacunaron para cubrir con el 100 % del primer lote de vacunas, debido a que tenían en camino un segundo lote (10 de febrero - 18 de febrero). “En este segundo lote se incluía a todos (personal asistencial, administrativo, remoto, etc). Solo se adelantó a estas tres personas”, comentó.

La profesional en salud también advirtió un problema con la data, pues explica que esta presenta un retraso al momento de hacer un cambio en personas que ya cesaron sus labores. “Yo renuncio pero no me dan de baja en el sistema hoy mismo. Contratan a otro pero yo sigo figurando, entonces la vacuna llega para ‘mí' que ya no laboro”, detalló.

DIRECTOR DE DIRESA

Al ser consultado sobre si la Contraloría se adelantó en mandar este informe sin antes haber cruzado data con la Diresa Ucayali, el director Juan Carlos Salas Suarez dijo que no porque ellos hacen su trabajo y presentan su informe.

“En el tema de las vacunas hay todo un aparato logístico entre PNP, Ejército, Contraloría y la Defensoría del Pueblo... acá no hubo un libertinaje con el uso de las vacunas y mucho menos ese ‘vacunagate’ que nunca existió... acá no tenemos alcaldes ni autoridades vacunadas ¡acá no hubo vacunagate! Solo hablamos de personal en salud y se ha tratado que el 100% de las vacunas sean administradas”, aclaró tajantemente.

Finalmente, Salas indicó que ellos demostrarán la realidad con documentos y que han analizado su data; sin embargo, precisó que de momento no han recibido información del Hospital Amazónico ni de EsSalud. “Con estas dos informaciones, ya estaríamos completando el informe que llevaremos a Contraloría”, finalizó.

