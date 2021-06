El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pucallpa (Ucayali) dictó nueve meses de prisión preventiva a un sujeto por ser el presunto autor del homicidio en agravio de su pareja sentimental tras enterarse que lo había denunciado por violencia familiar. El acusado también habría intentado acabar con su vida realizándose diversos cortes en los brazos.

Se trata de Jesús Ramos Luna (31), quien la noche del sábado último llegó con evidentes síntomas de ebriedad a su casa de la manzana G, lote 8 del asentamiento Punta Hermosa, en Pucallpa. En el interior sostuvo una fuerte discusión con su pareja Wendy Thaiz Hidalgo Ríos (23), a quien le recriminó por haberlo denunciado ante las autoridades por sus constantes maltratos debido a sus celos.

Según la acusación fiscal, Ramos Luna agarró un cuchillo de cocina y en un primer momento amenazó con matarse. La víctima asustada trató de salir en busca de ayuda, pero su conviviente se abalanzó sobre ella y la apuñaló en repetidas ocasiones.

Una vecina al escuchar los gritos de auxilio de la agraviada intentó ingresar a la vivienda, pero al no lograrlo solicitó ayuda a otro vecino, quien a patadas derribó la puerta. El feminicida fuera de control también los amenazó y salió hasta la calle gritando: “Ya la maté, si no fuiste mía no serás de nadie”.

Los moradores alertaron lo ocurrido a agentes de la comisaría del sector que patrullaban la zona. Cuando los efectivos del orden ingresaron a la vivienda hallaron a la mujer tendida en el piso sin vida y a un lado al feminicida, quien también estaba herido al haberse realizado cortes en los brazos, aparentemente, con la intención de quitarse la vida.

El agresor fue trasladado al Hospital Regional de Pucallpa; mientras que la occisa a la morgue de la ciudad.

De acuerdo con los hechos expuestos por el fiscal a cargo del caso, el imputado mantuvo una relación de convivencia con la agraviada desde más de 11 meses. Asimismo, indicó que existen graves y fundados elementos de convicción como el acta de constatación policial, declaración del imputado, declaración de los vecinos que presenciaron el hecho, certificado médico legal, entre otros, que lo señalan como el autor del delito de feminicidio en agravio de su pareja.

Asimismo, el representante del Ministerio Público indicó que debido a la alta pena que espera al imputado existe un gran peligro de fuga, por lo que solicitó que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses en contra de este a fin de asegurar su presencia durante el proceso.

El pedido fue declarado fundado por el juez Gino Tello Dantas, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pucallpa, quien dispuso que el acusado sea recluido en un centro penitenciario.

