Un estudio elaborado por Save the Children revela que el 27% de niños, niñas y adolescentes venezolanos residentes en Lima y La Libertad, se encuentra fuera del sistema educativo. El grupo etario de 3 a 5 años de edad es el que alberga a la mayor proporción de niños y niñas en edad escolar que no asiste a clases (39%), seguido por niños y niñas de 6 a 11 años (34%).

El informe “Niñez migrante y educación: Acceso y permanencia de la educación de niños y niñas venezolanas en Lima y La Libertad” detalla que las razones son: no haber encontrado vacantes disponibles en los centros educativos, no contar con Internet y dispositivos para acceder a clases a distancia, haber llegado a Perú luego del primer trimestre del año correspondiente al periodo en el que se lleva a cabo la matrícula y el no contar con certificados de convalidación de estudios y documentos migratorios.

Asimismo, el 25,5% de los niños y niñas refugiados y migrantes venezolanos que se encontraban matriculados no asistió diariamente a clases. Los principales motivos son el limitado acceso a dispositivos tecnológicos adecuados y a conectividad, el apoyo en los quehaceres del hogar, la falta de interés en asistir a clases y el apoyo en las labores de cuidado a niños y niñas dependientes, y adultos mayores del hogar.

La investigación, que se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2021, “identificó también la existencia de extra-edad (cuando el niño es mayor que el resto de compañeros de clase) en 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes venezolanos matriculados”, presentando un año adicional a la edad normativa del grado académico que cursan y concentrándose en el nivel inicial y los primeros cuatro años de primaria (58,2%).

Si bien no se han excluido estudiantes por este desfase en la edad, sí se detectaron casos en los que esta situación condicionó su matrícula en un centro educativo.

“Los que no cumplen con los criterios de edad para ingresar a educación básica regular, tampoco entran al turno nocturno. Así quedan fuera y muchos no vuelven a intentarlo. Ser relegado del sistema educativo genera consecuencias a nivel socioemocional, como problemas de autoestima y sentimientos de inseguridad. Finalmente, estos niños y adolescentes enfrentan riesgos de explotación laboral y sexual”, afirmó Verónica Valdivieso, directora de Save the Children en Perú.

Niños migrantes sufren discriminación

Save the Children también registró que las niñas y niños migrantes están expuestos a situaciones de discriminación, lo que podría tener incidencia en el proceso de inserción al sistema educativo, teniendo un impacto directo en el proceso de aprendizaje y permanencia.

Cerca de 10% de la niñez migrante no se encuentra en el colegio actualmente por haber sufrido exclusión o discriminación por parte de algún directivo del centro educativo.

Save the Children insta al Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación, y directivos de las UGEL a garantizar el acceso al servicio educativo de la niñez migrante.

La ONG internacional trabaja en La Libertad el proyecto Más Diversidad, implementado junto a otras organizaciones, a fin de promover una educación inclusiva.

