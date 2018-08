Cientos de venezolanos, muchos de ellos con sus hijos pequeños, durmieron afuera del local de Migraciones en la ciudad de Tumbes, en la frontera con Ecuador, debido a que aún no se les permite ingresar al país debido a que en Colombia y Ecuador no les sellaron sus Tarjetas Andinas Migratorias.



Los venezolanos manifestaron que al no tener el sello, no pueden ingresar a su país, incluso a otros tampoco se les permite regresar a Ecuador por no contar con el sello de salida del Perú.



Los venezolanos explicaron que en Ecuador y Colombia solo les están sellando el pasaporte y no su Tarjeta Andina Migratoria.



Los extranjeros duermen en el piso, pese a tener niños pequeños. La situación de los venezolanos ha provocado que los vecinos de Tumbes se solidaricen con ellos. Por ello les han entregado mantas y hasta colchones.



A lo largo de las principales calles, parques y plazuelas de Tumbes, también se puede ver a decenas de venezolanos que no cuentan con dinero para pagar un hospedaje.



La Defensoría del Pueblo de Tumbes detectó varios casos de niños, adolescentes y hasta adultos venezolanos sin pasaporte. “Hay casos que solo los padres logran sellar sus pasaportes y no los de sus hijos, no, porque no tienen la autorización legal de sus parejas”, informaron.



Las autoridades de Tumbes informaron que en los últimos doce meses unos 400 mil venezolanos han ingresado a nuestro país.



Añadieron que solo el 11 de agosto, ingresaron al país 5 mil 100 venezolanos. En los últimos día el promedio de ingreso de venezolanos osciló entre los 3 mil y 3 mil 500.



(Video: Canal N)