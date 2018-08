Venezolanos en Perú: Defensoría del Pueblo reporta que hay menores sin sus padres en la frontera con Ecuador | FOTOS

Menores venezolanos que se encontraban solos, sin la compañía de sus padres, en la ciudad de Tumbes, fueron llevados a un albergue por el personal de la Defensoría, por el grave peligro al que se encuentran expuestos por no contar con la protección de un mayor.



La Defensoría del Pueblo de Tumbes confirmó que junto a la policía y con autorización del Juzgado Mixto de Zarumilla trasladaron a los menores venezolanos al albergue Medalla Milagrosa.



Estos menores venezolanos no han podido contactarse con sus familiares. Esto provocó la preocupación de la Defensoría por que estos menores necesitan tener a un familiar que los cuide.



En tanto, cada vez es mayor la afluencia de los venezolanos en el Centro Binacional de Atención en Frontera, ya que desde este 25 de agosto solo se les permitirá ingresar con pasaporte.



En tanto, la población de Tumbes ha mostrado su lado más humano al ayudar a los venezolanos, tal vez no con mucho, pero con la noble intención de ayudar a los extranjeros que se vieron obligado a huir de su país.



Muchos pobladores se conmovieron al ver a niños venezolanos durmiendo en el piso y sin nada que comer. Por ello organizaron actos solidarios para poder ayudarlos.



Otros pidieron que el gobierno peruano de marcha atrás a su normativa de solicitar pasaporte para poder permitir que los venezolanos ingresen al país.