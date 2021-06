La vida le sonríe a la ‘Paltita emocionada’, pues ha pasado de ‘jalar’ clientes en los mercados a grabar su primer comercial para una conocida empresa de taxi por aplicativo.

Al mismo estilo del tío ‘Melcochita’, la tía Susy Díaz y el exfutbolista ‘Cóndor’ Mendoza, Rubí Guerra Huisa (18), quien da vida al divertido personaje, brilló con su carisma frente a las cámaras.

“Me llegó un mensaje a mi Instagram de una productora, donde me decían que querían que sea parte de un comercial. Así que no lo pensé dos veces y acepté el trabajito”, dijo a Trome.

Contó que su hermana mayor hizo de su ‘mánager’ y reveló que durante la grabación, que duró todo un día, se sintió muy nerviosa.

“Tenía miedo de hacerlo mal, pero luego agarré confianza y fue una experiencia muy entretenida, aunque también agotadora”, comentó.

LA FELICITAN

Rubí, quien mantiene el sueño de ser una reconocida actriz, compartió el video del comercial en su cuenta oficial de Facebook, donde numerosos internautas la han felicitado.

“Que todo te siga yendo bien, ‘Paltita’”, “Te mereces todo lo mejor por sacarnos sonrisas” y “¡Qué sigan los éxitos”, fueron varios de los comentarios.

Incluso, algunos de sus seguidores bromearon para que no pare hasta convertirse en la mascotita del Mundial de Fútbol.

“Siempre estoy agradecida por ese cariño y por las oportunidades que me están dando. Me hacen sentir tan bien”, expresó emocionada Rubí.

Por ahora, el comercial sale por la plataforma YouTube, pero podría llegar a la ‘pantalla chica’ en las próximas semanas.

CONCURSO

Hace poco, la ‘Paltita’ participó en un concurso televisivo de TikTok, donde enfrentó a la ‘Pantera Rosa’ del grupo de salsa ‘Zaperoko’. Ahí bailó y encantó con su carisma al público.

Cabe recordar que este popular personaje se hizo conocido por un video viral en el que sale bailando y gritando: “¡Llévenme a su casa, háganme en ensalada, cómprenme, llévenme uuu…!”.