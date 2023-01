Más niñas peruanas llegarán a la NASA. Una nueva convocatoria del programa ‘She is Astronaut’ (Ella es Astronauta) de la Fundación She is, con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, seleccionará a un nuevo grupo de niñas de nuestro país para capacitarlas y ser la tripulación que irá al Centro Espacial Houston de la NASA.

Tal como lo informamos el año pasado, con la primera tripulación de niñas peruanas, el programa busca impulsar su interés en disciplinas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), las capacita , y viven inolvidable experiencia entre cohetes y trajes espaciales .

¿Cómo fue la primera experiencia de ‘Ella es Astronauta’ en Perú?

El año pasado hubo 674 postulaciones a ‘Ella es Astronauta’. La fundación She is precisó a Trome que, tras rigurosa selección, quedaron 14 niñas tripulantes de Arequipa, Lima (La Victoria, Rímac y San Juan de Miraflores) y Cusco.

El programa brindó aprendizajes a estas escolares peruanas y, en tripulación con otro grupo seleccionado de niñas de Ecuador, llegaron a la sede de la NASA y compartieron una semana de experiencias con ingenieros aeroespaciales y astronautas.

Tripulación de niñas del Perú y también de Ecuador llegaron a sede de la NASA para su preparación con astronautas. (She is / Isabel Medina / Trome)

Tripulación de niñas del Perú y también de Ecuador llegaron a sede de la NASA para su preparación con astronautas. (She is / Isabel Medina / Trome)

Niñas empoderadas son motivadoras de cambios

“Buscamos seguir brindando experiencias que empoderan. Ellas regresan como agentes de cambio (motivan e impactan en la vida de muchas niñas) y astronautas de sus vidas. Pueden ser lo que quieran ser: científicas, programadoras, ingenieras, astronautas, etc”, dijo Nadia Sánchez, directora de la Fundación She is.

Tripulación de niñas del Perú y también de Ecuador llegaron a sede de la NASA para su preparación con astronautas. (She is / Isabel Medina / Trome)

¿Qué requisitos hay para participar de ‘Ella es Astronauta’?

La Fundación She is precisó que la convocatoria estará disponible hasta el 5 de febrero 2023, para niñas de entre 11 y 16 años de edad.

Ellas deben ser estudiantes de colegio público, demostrar excelente desempeño académico, tener profundo interés por las áreas STEAM y bajos recursos económicos.

Además será necesario que cuenten con acceso a internet, dispositivo para seguir sus clases virtuales y apoyo de un tutor o adulto responsable (acompañará las actividades virtuales).

Para ser parte del programa deberán llenar formulario de postulación en web https://she-is.org/.

Sepa que:

El programa inició acción en Colombia y se amplió a Perú, Costa Rica y Ecuador.

Consultas al correo infoperu@she-is.org

Tripulación de niñas del Perú y también de Ecuador llegaron a sede de la NASA para su preparación con astronautas. (She is / Isabel Medina / Trome)

Tripulación de niñas del Perú y también de Ecuador llegaron a sede de la NASA para su preparación con astronautas. (She is / Isabel Medina / Trome)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Costa Verde: Mira el ‘playazo de Año Nuevo′ de muchas familias peruanas-venezolanas y la pileta ‘seca’ de Agua Dulce

Año Nuevo: Bailaron en las calles y otros con fogata en playa y chapuzón despidieron el 2022

¡Buscan al conejito de la suerte! Por Año Nuevo chino del ‘conejo de agua’, un símbolo de paz y prosperidad

YouTube: ¿Cuáles son los videos más vistos en Perú, los contenidos tendencias y sus creadores en este 2022?

Peruano crea robots futbolistas a control remoto: ¡Juega con Argentina campeón o recrea tu propia ‘final del Mundial’!