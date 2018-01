Nathaly Salazar: Las dos versiones de la muerte de la turista española desaparecida en Cusco [VIDEO]

Pese a que la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a los guías turísticos Jainor Huila Huamán, de 19 años, y Luzgardo Pillcopata Amaru, de 21 por la muerte y desaparición del cuerpo de la joven española de origen ecuatoriano Nathaly Salazar en un río caudaloso de Cusco, los familiares de la víctima consideraron que no existe ningún “muerte accidental” como quisieron defenderse los acusados en un primer momento.



Los sujetos aseguraron que Nathaly Salazar sufrió un accidente que le causó la muerte mientras se transportaba en su servicio, escondieron el cadáver y luego lo arrojaron a las aguas del río Vilcanota-Urubamba, en un sector conocido como Paucarbamba, sin embargo, los familiares de la víctima mencionan que los acusados tiene dos versiones diferentes.



"Han dado versiones distintas de lo que ocurrió", afirmó Tamara Salazar, la hermana de Nathaly Salazar.



Nathaly Salazar en una foto durante su viaje. Nathaly Salazar en una foto durante su viaje.

La primera versión de los guías turísticos es que Nathaly Salazar se golpeó contra un poste y luego murió. La segunda historia es que subió su acompañante y ella a la cesta sujeta al cable y esta cedió, cayendo ambos al vacío, lo que provocó la muerte de la joven y daños en la cara y el brazo al guía turístico.



Luego, la historia continúa como se ha narrado: por temor los guías lanzaron el cuerpo al río Vilcanota-Urubamba para deshacerse de este, ya que la empresa informal no contaba con permisos, y mucho menos medidas de seguridad.



"No me quito de la cabeza que no la llevaran a algún sitio. Pudieron haberla dejado en la puerta de un hospital y haberse marchado sin entrar si no querían problemas. Creo que pensaron que no se formaría tanto revuelo y que nadie la buscaría realmente", dijo la hermana de Nathaly Salazar en entrevista con El País de España.



La PNP sigue investigando este caso y tendría más información sobre lo que sucedió con Nathaly Salazar en los próximos días.

