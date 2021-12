A pocas semanas de celebrarse la Navidad, las personas suelen incrementar sus compras de cara a esta festividad. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre algunos riesgos a los que pueden estar expuestos los ciudadanos al momento de adquirir un licor, juguete o producto alimentario para la fiesta navideña.

A través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), dirigida por Carmen Cruz Gamboa, se recomendó a los ciudadanos que, en primer lugar, deben escoger un establecimiento seguro para hacer las compras navideñas.

“No comprar las cosas en la calle porque no me da la seguridad de que el producto sea bueno, además, no me van a dar una boleta con que pueda reclamar en caso pase algo con el producto. Este tiene que estar bien empaquetado y sellado”, indicó Cruz Gamboa.

La especialista remarcó que toda compra de algún producto para la cena navideña, como panetón, licor, entre otros, debe ser revisado por el consumidor, quien se fijará en la fecha de vencimiento. “También las instrucciones de uso donde me indican cómo lo puedo usar y hasta cuándo lo puedo conservar”, agregó.

Haciendo énfasis en los panetones, que es uno de los productos más comprados en la temporada de Navidad, mostró dos tipos: uno con una estructura concisa (comprado en establecimiento seguro) y otro con forma aplastada (comprado en la calle).

“El primero debe estar fresco, lo presiono y vuelve a su lugar, pero qué pasa con el otro, viene sin rotulado, ni detalles... cuando lo presiono está seco o duro y podría estar vencido”, advirtió Gamboa.

Juguetes

“De igual forma, todo juguete tiene que venir en un empaque con los datos (RUC, autorización sanitaria, edad de no uso y advertencias). Pero qué pasa con esos juguetes que cuando los niños lo cogen se despistan o tiene un color muy escandaloso. Eso me está indicando que probablemente tiene alta cantidad de sustancias químicas”, señaló la autoridad de salud.

Carmen Cruz sostuvo que la persona, al estar en contacto con este juguete, puede contraer un problema de salud. Añadió que la Digesa, en esta temporada, realiza actividades para salir a los negocios e identificar las condiciones de los productos que ofrecen.

También exhortó a las personas que encuentren productos en mal estado a comunicar estos casos a la Digesa para que se tomen las acciones de prevención inmediatas.

VIDEO RECOMENDADO

El DNI, sea electrónico o el azul, es el documento que todos los peruanos deben tener de manera obligatoria, pues nos permite identificarnos. Sin embargo, el DNIe es considerado el documento del futuro y su uso ha ido aumentando. Conoce en este video sus beneficios y cómo tramitarlo.