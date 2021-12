Ismael Orrego Cárdenas (44) es técnico enfermero de profesión, pero en el mes de diciembre se convierte en Papá Noel para alegría de los niños. Pero no queda ahí, además trabaja de payasito, tiene una orquesta digital y ayuda a su esposa en su local de comida. Conozcamos la historia de este papito de dos hijas al que no se le acaba ‘la pila’ para cumplir los sueños de su familia.

Ismael, ¿cómo se animó a disfrazarse de Papá Noel?

Yo trabajo hace años como payasito de fiestas infantiles y como había baja demanda se me ocurrió disfrazarme de Papá Noel.

¿En qué consiste su proceso de caracterización?

Me pongo como ocho prendas para lucir bien el traje, que me lo confecciona mi mamá. Yo soy gordito, pero igual me falta relleno para la pancita de Papá Noel. Me pongo la barba y me maquillo para caracterizar bien al personaje. Además, hago mi voz más ronca.

¿Cuánto tiempo se demora?

Más o menos 20 minutos. Como ya tengo práctica con el maquillaje porque soy payasito, entonces lo hago rápido.

Nos cuenta que tiene una pequeña hija, ¿qué le dice cuando lo ve con el disfraz?

Tengo dos hijas. Una de 17 y la pequeña de 6 años. Ella cree que soy el verdadero Papá Noel. Todos los días me pide regalos. Le digo que estoy regalando a otros niños y que el 24 ella recibirá el suyo. Es muy gracioso.

¿En qué consiste su show?

Doy mensajes sobre la vacunación. Siempre respeto los protocolos y trato de que los niños sientan el verdadero espíritu navideño.

En su show incentiva la vacunación contra el Covid 19. (Foto: Trome)

Y cuando no es Papá Noel, ¿a qué más se dedica?

Soy técnico enfermero de profesión. Tengo mi tópico, pero por pandemia solo atiendo a domicilio. Aplico intravenosas y más, pero todo con receta. Además, también estudié fisioterapia y me he especializado en pacientes hemipléjicos, cuadripléjicos.

También nos cuenta que tiene instrumentos musicales en su casa…

Sí, es que mi padre es el baterista de ‘Los Iracundos’ y juntos tenemos nuestra orquesta digital. Tocamos el piano y la batería. Realizamos shows virtuales.

Usted está en todas…

Y eso que en las noches después de mi show y mis trabajitos ayudo a mi esposa en su local de comida. Yo le echo las cremas a los sánguches, ayudo a cobrar.

¿Su cuerpo no acaba cansado?

Claro, pero todo es para sacar adelante a mi familia. Mi mamá me enseñó a trabajar desde chiquito. He sido mozo, he vendido marcianos. De todo.

Conoce la historia del Papá Noel de Comas. (Foto: Trome)

¿Cómo se pueden poner en contacto con usted?

A través de las redes sociales. Para el show de payasito estoy como ‘El Show de Camila’. Para presentaciones musicales ‘Orquesta Internacional Orrego’. También para inyectables y rehabilitación a ‘Tópico Medicap’ y como ‘Papá Noel Personalizado’.