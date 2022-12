A pesar de las múltiples recomendaciones que año a año se da sobre la compra y manejo de pirotécnicos, el uso de estos detonantes ocasionó antes, durante y después de la reciente Nochebuena más de 30 incendios en Lima Metropolitana, según informó el comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios , Mario Casaretto. A pocos días de Año Nuevo, esperemos que esto no se repita.

“Desde las 00.15 horas (del 25 de diciembre) se han producido hasta el momento 30 emergencias, de las cuales cuatro han sido de grandes proporciones”, señaló el comandante de los ‘hombres de rojo’.

El oficial añadió que las casas afectadas no eran de concreto, por lo que los daños fueron mucho mayores. “Otra vez seguimos en el mismo tema de hacer uso de las recomendaciones, sobre todo en estas zonas, donde las viviendas son precarias, son viviendas que por el mismo hecho de ser de adobe van a prenderse de manera inmediata”, señaló.

Uno de estos incendios ocurrió en una vivienda multifamiliar ubicada a la altura de la cuadra 2 de la avenida Sucre, en Pueblo Libre. Hasta el lugar llegaron cerca de 10 unidades de bomberos para rescatar a dos adultos mayores que se encontraban atrapados. Los agentes tuvieron que romper la reja y posteriormente la puerta de madera para poder lograr su objetivo.

Los ancianos tuvieron que se auxiliados porque inhalaron gran cantidad de humo. Ellos se quedaron en la calle luego de que el fuego consumiera todo lo que tenían en su casa.

“Lo primero que se prendió fue el colchón de los abuelitos y a partir de allí el incendio se volvió incontrolable debido a que estos habrían estado acumulando material inflamable en el interior de su inmueble”, contó uno de los bomberos.

NO ATENDIERON A LOS BOMBEROS

Otro siniestro complicado se produjo en la Urbanización El Palmar, en Santiago de Surco. A las 12:16 a.m. del 25, cinco unidades de las compañías de Surco, Barranco, Chorrillos y San Borja se desplazaron hacía allá para atender el siniestro de un tercer piso.

En el lugar, los efectivos notaron una llama colorida, cosa que suele significar la presencia de sustancias químicas que reaccionan con el agua o fuego. La propietaria del hogar llegó al lugar y comentó que se trataba de un insecticida. “Ella dio el nombre comercial del producto. Buscando en la Guía de Respuesta a Emergencias (GRE) y sacando información de internet, supimos que se trataba de fosfuro de aluminio, un producto altamente concentrado y mortal”, contó el brigadier mayor CBP José Antonio Palacios, Inspector General del Cuerpo de Bomberos.

Al tener esta información, los bomberos fueron trasladados inmediatamente al hospital Rebagliati para que se realicen los análisis necesarios para descartar alguna afección a causa de la exposición al material. Sin embargo, no los quisieron recibir. “No nos dejaban ingresar, el vigilante nos dejó en la calle”, delató Palacios. Con los minutos, fueron ingresando algunos efectivos al área de triaje, donde “les dijeron que no tenían nada. Les dieron un solo papelito para todos los que habían llegado y también valía para los próximos que íbamos a llegar”, denunció el Brigadier Mayor.

Ante la presión y la exigencia de que sean analizados todos los bomberos -quienes cuentan con acceso a Essalud en casos de emergencia- poco a poco fueron atendidos. Sin embargo, si bien se les dio cloruro de sodio (suero), se les obligó a permanecer fuera de los establecimientos.

“Hemos estado en una ambulancia metidos, con todas las vías colgadas. Casi ocho personas metidas en una sola ambulancia porque no había sitio donde nos atiendan”, reveló Palacios.

