Tomás Bances Riojas (50) es el vivo ejemplo de esfuerzo y constancia. Él trabajó desde pequeño en la panadería de sus padres en Lambayeque, sin imaginar que, desde 2008, tendría la propia, llamada ‘Miski Tanta’, en San Martín de Porres.

“Yo llegué a Lima en 1989, postulé a las Fuerzas Armadas, pero me descalificaron por un tema de salud. Como ya me defendía haciendo pancitos, entonces postulé a una empresa de ese rubro y me quedé por 13 años”, recuerda Bances.

Con mucho esfuerzo, este emprendedor ahorró su dinero y logró construir un horno de barro en su terrenito para vender todo tipo de panes. Pero, como él quería dar un paso más adelante, convirtió su panadería en pastelería y ahora ofrece todo tipo de postres.

“Ofrezco postres navideños, tortas para todo tipo de compromisos, hago tamales y mis panetones son un éxito porque son de maíz morado, quinua, arándanos y más . Cuando se les antoje un postrecito, yo tengo de todo para complacerlos”, cuenta orgulloso.

‘Miski Tanta’ atiende de lunes a domingo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en el cruce de las avenidas Los Dominicos y Canta Callao, en San Martín de Porres. Realiza servicio de delivery a todos los distritos de Lima al teléfono: 934 733 930. Puedes encontrarlos en Facebook como @panaderiamiskitanta.

Conoce la historia de 'Cebichería Puerto Tumbes'. (Foto: Trome)

Hace 29 años, Pilar Salas Osorio (51) demostró que los sueños se pueden hacer realidad al abrir su restaurante ‘Cebichería Puerto Tumbes’, en Comas. “Desde que tenía 17 años soñé con tener mi restaurante. Para lograrlo trabajé como asistente de cocina en un local. Ahorré mi dinero y pese a que mi esposo tenía miedo, yo me arriesgué”, recuerda orgullosa.

Salas confiesa que antes se dedicaba a cocinar, limpiar y hasta atender; sin embargo, con el paso de los años y el éxito de su negocio, ahora se dedica solo a administrar y asegurarse de que todos los clientes estén bien atendidos para que vuelvan.

“Todo iba muy bien hasta que llegó la pandemia. Por un momento pensé que iba a cerrar mi negocio, estaba muy triste. Pero ingresé a la Escuela de Restaurantes de Arca Continental Lindley y me capacitaron. Aprendí sobre el servicio de delivery por Rappi y así levanté mi restaurante”, detalla.

En ‘Cebichería Puerto Tumbes’ puedes disfrutar de langostinos al ajillo, pescado a la chorrillana, cebiches, parihuelas, sudados y más. Todo es preparado al instante y con insumos de buena calidad.

Encuéntralos en Facebook con el mismo nombre. Realizan delivery a todo Lima Norte.