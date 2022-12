Las fiestas de Navidad han caído este 2022 en fin de semana y eso ha sido la ocasión perfecta para que las festividades se prolonguen un día más, como esperaban muchos peruanos, pero lo que muchos no tiene claro es si el gobierno decreto un nuevo feriado o simplemente un día no laborable este lunes 26 de diciembre.

Uno de los actos de Pedro Castillo en el sillón presidencial fue firmar el decreto supremo 033-2022-PCM, publicado en el Diario El Peruano y en el que se establece el próximo lunes 26 de diciembre como un día no laborable para el sector público.

Según explica el diario oficial del Perú las horas que no se trabajarán este lunes deberán ser compensadas en el plazo de los próximos diez días inmediatos, y bajo el criterio de su centro de trabajo.

Este decreto también advierte a la administración del sector público a tomar las medidas de contingencia para garantizar la provisión de los servicios indispensables para el país durante este día no laborable.

¿Como afecta este día no laborable al sector privado?

Según se puede leer en la norma publicada por El Peruano los centros de trabajo del sector privado también pueden acogerse a este día no laborable, previo a un acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes al igual que en el sector público deben establecer la forma como se recupera de las horas no laboradas, de no ponerse de acuerdo decidirá el empleador.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

Los días feriados están definidos de acuerdo a ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno de turno. Los primeros son descansos remunerados que no se compensan.

Las entidades estatales y las empresas privadas que realizan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, expendio de víveres y alimentos; están facultadas para determinar los puestos de trabajo que están excluidos del día no laborable , y los trabajadores respectivos que continuarán laborando, a fin de garantizar los servicios a la comunidad.

¿Quedan más días no laborables en este 2022?

Así como el lunes 26 de diciembre , también se decretaron días no laborables el lunes 2 de mayo, el viernes 24 de junio, el lunes 29 de agosto, el viernes 7 de octubre, el lunes 31 de octubre y el viernes 30 de diciembre .

El objetivo de esta medida es que los días no laborables, sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica del turismo interno, instrumento dinamizador que permitirá seguir impulsando la reactivación económica de Perú.

