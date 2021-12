Desde esta mañana, el vacunatorio del Campo de Marte, situado en Jesús María, atendió a personas que llegaron para aplicarse la primera, segunda y tercera dosis contra el COVID-19. Uno de los casos fue el de Teodolinda Arias, una mujer que acudió a este punto para recibir su refuerzo contra el coronavirus.

En declaraciones a Exitosa, la ciudadana relató que sufrió la pérdida de sus familiares y conocidos a causa de esta enfermedad, y que, por es razón decidió inmunizarse.

“Se murió mi papito y [algunos] amigos, mis hermanos se salvaron. Gloria a Dios. [¿Usted está aquí en memoria a ellos, quienes tal vez no pudieron recibir la vacuna?] Sí, ya voy por la tercera dosis. Tenemos que seguir cuidándonos, pero hay personas que no entienden y no tienen la primera ni segunda dosis. No sé qué pensarán”, detalló.

Arias también contó que muchos de sus contactos han optado por no vacunarse. Ella comentó que continúa recomendando la importancia de la inmunización. “Bueno yo les aconsejo, les hablo, pero no entienden. Hay que ver hasta dónde llegan esas personas que no entienden”, indicó.

En tanto, una adulta mayor de 72 años que esperaba también en la fila invocó a las personas a cumplir con las medidas de bioseguridad durante las celebraciones de fin de año.

Como se recuerda, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que las brigadas de vacunación de las Diris de Lima Metropolitana, Diresa Callao, Essalud y Sisol Salud atenderán a los ciudadanos hoy, viernes 24 de diciembre de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. en todos centros de vacunación.

Según las autoridades, la meta a fin de año es llegar al 80% de la población objetivo vacunada con dos dosis.

