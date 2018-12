Navidad: Tips para comprar juguetes y panetón para estas fiestas

Panetones, chocolate, licores, pavos y juguetes son parte de las fiestas deNavidad y Año Nuevo, pero hay que saber reconocer su calidad para evitar intoxicaciones y otros problemas de salud.



JUGUETES:

​

Como parte de la campaña ‘Navidad Feliz con Juguetes y Alimentos Seguros’, Omar Napanga, director ejecutivo de Control y Vigilancia de Digesa, recomendó:



-Verifique que en el rotulado figure en español el Registro Nacional y Autorización Sanitaria otorgados por Digesa.



-No compre juguetes de olores fuertes, colores fosforescentes o que se despintan con facilidad (podrían ser tóxicos).



-Compre en lugar formal.



PANETONES:

​

-Buen envasado. Ver registro sanitario, fecha de vencimiento, ingredientes, nombre y dirección del fabricante o importador, código de lote.



-Textura esponjosa y al presionarlo ligeramente debe volver a su forma original.



-Masa no amarillenta.



LICORES:

​

Javier de la Viuda, gerente general de Diageo Perú, invita a informarse con la campaña ‘Mira bien, cuidado con lo que tomas’, de Produce.



-Verifica que la tapa de la botella esté bien cerrada.

-Que tenga precinto de seguridad y letras nítidas en la etiqueta.

-Registro sanitario.

-Que el líquido (contenido) no tenga residuos.

-Desconfíe de precios muy bajos.



PAVOS:

​

-En el pavo fresco, el color ideal es rosado o melón, nunca verdoso.



-Haga una ligera presión con el dedo y no debe quedar hundido.



-Si elige el congelado, verifique la fecha de caducidad y refrigere bien.



CHOCOLATES:

​

Ana María Bugosen, de Cafeladería 4D, aconseja:



-Chocolate de buena calidad (al menos 65 % o70 % de cacao).

-Color marrón oscuro, no brilla. Se disuelve homogéneo al calor.

-Al probarlo no se pega en el paladar y prevalece su natural amargor. El aroma es intenso.