Negocio: ¡El boom de las peluquerías!

Arreglarse el cabello, hacerse las uñas, definirse las cejas o ponerse pestañas es el ritual de belleza que pasan casi todas las mujeres de hoy en día, para verse y sentirse más atractivas. Los hombres no están ajenos a esto, pues también lucir siempre a la moda. Por ello, el tener un spa, salón de belleza o barbería, hoy por hoy, es el negocio del momento.



Atrás quedó aquella idea de que solo para situaciones especiales una mujer o un varón debe arreglarse, pues en la actualidad como te ven te tratan. “En cada cuadra, como mínimo, hay dos o tres spas o salones de belleza, y es que ahora todos quieren verse bien y a la moda”, comentó doña Rosario Collantes, dueña de la Casa del Estilista, instituto que tiene más de 20 años formando estilistas de élite.





¿Y es caro poner este negocio?



Según la especialista, el instalar un salón de belleza, más que dinero, requiere dedicación y amor a lo que se hace. “Unas buenas tijeras, un peine, un local, una buena silla, pero sobre todo mucho amor por nuestro trabajo, es lo único que necesitas para iniciar tu propio negocio. Luego pueden especializarse en tinte, manicure, pedicure y hasta microblading, (pigmentación de las cejas) entre otras cosas”, comentó.



Y es que para embellecer al cliente debe existir dedicación, pues no siempre lo que este pida será lo adecuado para su rostro o su aspecto. Por ello, es importante la visión de su estilista para darle los consejos precisos.



“Por ejemplo, antes de cortar el cabello, las estilistas deben ser conscientes de que los rostros son diferentes y que no todos los cortes van acordes con ellos. No es un tema de cortar por cortar, se trata de ser un profesional”, dijo la especialista de la Casa del Estilista, donde brindan clases de cosmetología, barber shop. maquillaje profesional, microblading y más.



Así que ya lo sabe, el empezar el año con negocio propio es solo su decisión.



CORTES- TENDENCIAS 2019



ROSTRO REDONDO. Lo ideal es crear cortes angulosos o con mucho volumen, dependiendo del caso. Si tiene mucha papada, no cortar muy corto ni pegado a la nuca; los desflecados laterales pueden ayudar en algunos casos.



ROSTROS ALARGADOS. Los rizos y las ondas ayudan y si son de mitad de la cara hacia abajo, mejor. Si el cabello es lacio, los cerquillos también son de utilidad.



ROSTROS TRIANGULARES. Los cerquillos angostos son beneficiosos para generar volumen a través de capas.



AGRADECIMIENTOS: CASA DEL ESTILISTA

(avenida Arequipa 2601)