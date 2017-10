Nelly Cuadros votó en contra de quitar beneficios a violadores: "Hay personas que se casan con sus computadoras"

Polémica. La congresista fujimorista Nelly Cuadros votó -junto a 15 colegas de su bancada- en contra de la ley que quitaba beneficios a los violadores. ¿Pero por qué? Por la palabra 'género'. No, no es broma.



"Varios congresistas que somos pro-vida, pro-familia, votamos en contra porque la ley se denominaba violencia contra la mujer y de género. Si uno quiere luchar contra la violencia contra la mujer, ¿y el género qué tiene que ver?", indicó Cuadros.



Cuadros explicó que por dicho término ella y su bancada votaron en contra de la ley. "No estamos de acuerdo con el término género porque hay mucho debate sobre eso", señaló.



Pero luego de explicar que "actualmente las organizaciones LGTBI han hecho una lista de más de 150 tipos de género, la legisladora sorprendió con una insólita frase: "Hay personas que se casan con sus computadoras".



Como se sabe, la ley de violencia contra la mujer y de género (Decreto Legislativo 938) contempla también la lucha contra la violencia familiar y de género, proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, y eliminar las facilidades que podían acogerse los violadores.