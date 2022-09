Revuelo en las redes sociales ha causado la aparición de ‘Cuevita, el imitador’ (Adán Chumbipuma), en la serie ‘Contigo Capitán’, de Netflix que se estrenara el 5 de octubre. Se lanzó el tráiler de esta producción sobre Paolo Guerrero durante su batalla legal con la Asociación Mundial Antidopaje y la clasificación del Perú al Mundial de Rusia 2018.

Nico Ponce interpreta al ‘Depredador’, y aunque aún no se sabe cómo será la participación de ‘Cuevita imitador’, ni si tendrá textos, aparece y muchos en las redes lo reconocieron. También los ‘hinchas incondicionales’ se alegran.

“Me emociona mucho su participación. En alguna conversación me dijo que había soñado una situación así. Él se ha preparado y es un gran reconocimiento al énfasis que pone a su imitación”, dijo Samuel Flores, ‘Lapadula de Gamarra’ , a Trome.

Cuevita imitador en serie de Netflix sobre Paolo Guerrero. En redes muchos lo felicitan y reconocen el parecido físico. (Entrevista: Isabel Medina / Trome)

Cuenta los días para el estreno

“Contando los días para ver ‘Contigo capitán’ por Netflix”, posteó el ‘doble’ de Christian Cueva y entre cientos de mensajes de felicitación, dijo: “Confirmo, soy el que está atrás de Nico Ponce. Gracias por los deseos”.

“¡Buena Cuevita!”, “¡Estás en Netflix!” “¿Le mandaras algo a Cueva original? Mínimo un cebichito, ja ja”, “Separados al nacer”, “Nomás falta verlo cantar y bailar con Armonía 10″, son algunos comentarios y tampoco han faltado memes.

Cuevita imitador conoció a Ricardo Gareca a pocos días de su viaje a Argentina. (Entrevista: Isabel Medina / Trome)

‘Gareca peruano’

Y como las redes sociales no perdonan nada, a la vez, muchos señalan que el actor que caracteriza a Ricardo Gareca no se parece al ex técnico de nuestra selección , y piden: “Mejor hubieran llamado al doble peruano de Gareca, se parece más”.

“El Gareca que paraba con el israelita era clave”, , “, “No entiendo, si eligieron al doble de Cueva, ¿por qué no al doble de Gareca?”, “De repente cuando se supo de él ya había acabado el casting, sino no comprendo como no lo eligieron”,, “Ojalá haya parte 2 y hagan casting al Gareca peruano”, son también algunos comentarios de internautas.

Jaime Willis, el ‘doble’ de Gareca contó a Trome que, aunque le habría encantado participar, también está contento por su amigo y lo felicitó.

Cuevita imitador en serie de Netflix sobre Paolo Guerrero. En redes muchos lo felicitan y también consideran que se debió incluir al 'Gareca peruano'. (Entrevista: Isabel Medina / Trome)

Cuevita imitador y el Gareca peruano repitieron inolvidable muestra de afecto de Christian Cueva con su ‘padre futbolístico’ . (Entrevista: Isabel Medina / Foto: Alan Ramírez / Trome)

En redes no faltan los memes. Consideran que el actor que interpreta a Ricardo Gareca no se parece y se debió incluir al 'Gareca peruano'. (Entrevista: Isabel Medina / Trome)

Sepa que:

Trome realizó una primera entrevista con Adán Chumbipuma en el 2017, cuando ganó el concurso ‘Dobles de la selección’, de Plaza Norte y Mall del Sur.

realizó una primera entrevista con Adán Chumbipuma en el 2017, cuando ganó el concurso ‘Dobles de la selección’, de Plaza Norte y Mall del Sur. Los dobles de Cuevita y del ‘Tigre’ Gareca’ y otros hinchas incondicionales conocieron al extécnico de nuestra selección, Ricardo Gareca. Adán también tiene foto con Farfán, Carrillo, Advíncula, entre otros.

Hinchas conocieron a Ricardo Gareca a pocos días de su viaje a Argentina (Entrevista: Isabel Medina / Trome)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Ricardo Gareca: ¿Cómo su ‘doble’ peruano, ‘Cuevita’ y otros hinchas llegaron a conocerlo y qué mensaje les dio?

Machu Picchu logró su quinto ‘Óscar del Turismo’ en la gala de los World Travel Awards (WTA) del Caribe y América

Lino, el gallo con botas: Divierte a miles en las redes sociales y hasta ‘lee’ Trome en TikTok

Peruanos en la mira de ciberdelincuentes: Cómo evitar fraude informático, estafas y suplantación de identidad

Lino, el gallo con botas que tiene DNI y es ‘rey del Tiktok’, encanta a miles con su video viéndose en publicación de Trome