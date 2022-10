Hoy se estrena ‘Contigo Capitán’, la serie de Netflix que narra difíciles momentos de la vida de Paolo Guerrero durante su batalla legal al ser inhabilitado para el Mundial de Rusia 2018 por dar positivo en prueba de dopaje. El elenco tiene reconocidos actores y aparecen inclusive ‘dobles’ de jugadores de la selección .

Trome pudo conocer que no solo estará Adán Chumbipuma, el ‘Cuevita el imitador’, a quien se vio en el tráiler. También los dobles de Edison Flores y de Raúl Ruidíaz aparecen en la producción sobre Paolo Guerrero.

El papel protagónico de Paolo Guerrero en ‘Contigo Capitán’ lo interpreta Nico Ponce. También están los actores Irene Eyzaguirre (como doña Peta), Emilram Cossío (como Edwin Oviedo), Mariano Sabato (como Ricardo Gareca), Carlos Victoria, Toño Vega, Hugo Salazar, Rodrigo Palacios Pazos, Tatiana Espinoza, Carlos Solano, el exfutbolista argentino Juan Pablo ‘Juampi’ Sorín (interpretándose a sí mismo), entre otros.

Los más parecidos

“Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad y a cada uno de ustedes por sus buenos deseos sobre mi participación”, expresó también ‘Cuevita, el imitador’’. al confirmar a nuestro diario su participación cuando salió el tráiler de la serie de Netflix. Adán es para muchos hinchas el ‘clon’ de Christian Cueva, y estuvo contando los días para el estreno.

“Ha sido una emoción muy grande participar en esta serie y con talentosos actores. Aunque no tengo diálogos aparezco en varias escenas de la selección. Grabamos en el Estadio Nacional, en el Estadio Matute y en dos hoteles, uno de ellos cerca de la Plaza San Martín. Mi familia hasta no verlo no lo cree, ja,ja,ja”, dijo Jeferson Béjar a Trome.

Recordó que en el 2017 realizamos una entrevista con él por su parecido con el jugador peruano del Seattle Sounders y añadió: “Raúl Ruidiaz cambia sus cortes de cabello y es complicado seguir sus look, pero más allá de eso muchos consideran que sí existe el parecido y estoy agradecido de que me hayan contactado para esta producción”.

Trome también conversó con Carlos Borda, ‘doble’ de Edison ‘Orejas’ Flores, quien en una de las escenas del tráiler está detrás de ‘Cuevita’. “Tengo un texto corto con Nico Ponce (Paolo Guerrero) cuando salen sorteados para el antidoping y también hemos recreado otras escenas . Grabamos en Lima y ha sido una gran experiencia. Estoy muy contento”.

‘Contigo Capitán’ se estrena hoy

El rodaje de Contigo Capitán fue dirigido por Javier Fuentes-León y Daniel Vega Vidal. Empezó en noviembre del 2021 y terminó a inicios de 2022.

La serie tendrá seis episodios señaló la producción , aunque varios hinchas ya han expresado de antemano que desearían que haya una segunda parte y que además se incluya en algún momento a Jaime Willis, el ‘Gareca peruano’, caracterizando al ‘profe’ Gareca.

El estreno de esta serie online está programado para hoy, miércoles 5 de octubre de 2022. La hora de lanzamiento para Perú, México, Colombia, Panamá y Ecuador, es a las 2.00 a. m, por lo que desde la madrugada los suscriptores de Netflix ya podrán tener la opción de la serie en su parrilla.

Sepa que:

Grabaron en Perú, Brasil, Argentina y Suiza, específicamente en ciudades como Lima, Río de Janeiro, Buenos Aires y Lucerna.

Trome dio a conocer a los ‘dobles de la selección’ en el 2017, tras concurso que ganaron con Plaza Norte y Mall del Sur.

