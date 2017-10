La agresión cometida por Martín Alonso Camino Forsyth a su enamorada Micaela, de solo 23 años, ha indignado al país. Miles se han pronunciado en contra de la violencia con la mujer, uniéndose a la lucha de Ni Una Menos. Los famosos tampoco se quedaron callados.

La conductora de 'El Gran Show', Gisela Valcárcel también se pronunció sobre el tema y mandó un contundente mensaje a las autoridades peruanas. Otra de las famosas en pronunciarse sobre la agresión de Martín Alonso Camino Forsyth fue Karla Tarazona.

Karla Tarazona utilizó su cuenta de Instagram para mandar su solidaridad con la mujer agredida por Martín Alonso Camino Forsyth y de paso mandar su chiquita a otros agresores. Sin embargo, en sus palabras se puede dejar entrever una indirecta a Christian Domínguez.

"Que buen ejemplo , así debería ser la familia , en vez de apoyar o alcahuetear,cualquier tipo de maltrato, sicológico, verbal,físico,etc. Es bueno saber que públicamente están en contra y son concientes que sus familiares están enfermos", escribió Karla Tarazona en alusión al post que realizó la hermana de Martín Alonso Camino Forsyth.



"Cualquier tipo de maltrato debe ser causa de reproche , que las familias apoyen lo correcto y a la persona afectada. Que asco da cuando las familias en vez de ser un bien son un mal por q tapan muchos tipos de maltrato y se callan sólo porque obtienen algún beneficio o porque confunden el amor de familia con la alcahuetería [sic]", continuó Karla Tarazona en su mensaje de Instagram.

"La tapadera o porque simplemente el lema es TENEMOS QUE APOYAR PORQUE ES FAMILIA, concepto tan errado de la palabra FAMILIA. Basta ya, si amamos realmente a la persona no le hagamos más daño y no apoyemos lo que no es justo . La verdadera FAMILIA es la que te ayuda a ser mejor en la vida. [sic]", culminó el mensaje Karla Tarazona. Muchos seguidores lo han considerado una indirecta para Christian Domínguez.

Con este mensaje, Karla Tarazona se unió a los pedidos de Ni Una Menos, en contra del agresor Martín Alonso Camino Forsyth. Como se recuerda, el violento agresor arrastró a su enamorada por una calle de Miraflores y la amenazó con un cuchillo en el cuello.

