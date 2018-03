“El Perú es el país anfitrión (de la VIII Cumbre de las Américas) y es quien decide a quién invita y a quién no. El Perú le retiró la invitación en febrero (al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro) y por tanto no va a ingresar. Tampoco debería ingresar al país, ya que los mandatarios no ingresan sin invitación”, indicó tajantemente la canciller Cayetana Aljovín.



Añadió que el gobierno trabajó en medidas administrativas y posibles escenarios, en diferentes sectores, para que se respete la decisión de que Maduro no forme parte del evento internacional a desarrollarse el 13 y 14 de abril, en Lima.



SOBRE VACANCIA

Sobre el pedido de vacancia que pesa contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, la canciller dijo estar confiada de que será superado. Indicó que países participantes en la Cumbre han preguntado por este tema y que se les explica que se trata del mismo proceso que se vivió en diciembre último.



Expresó su esperanza en que ‘lleguemos como país con el orden democrático como viene siendo hasta el momento’. “Ojalá, no hayan estos nuevos golpes de Estado que se vienen dando no solamente en el Perú, sino también en la región”, precisó.

