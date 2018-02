El Agustino: Niña de 12 años desaparecida fue vista por última vez con este individuo [VIDEO y FOTOS]

En medio del atroz crimen de la pequeña Jimena a manos del ‘Monstruo de la bicicleta’, la desaparición de otra menor de edad ha encendido las alarmas en la sociedad peruana. Se trata de una niña de 12 años quien fue vista por última vez en El Agustino.



Cámaras de seguridad de varios negocios en la avenida Riva Agüero, en El Agustino, captaron a la menor Jhuliana Katherine junto a un sujeto, en actitud sospechosa, que caminaba a su lado y del que sus familiares sospechan la estaría reteniendo en contra de su voluntad.



Teresa Apaza, madre de la menor, dijo que su hija desapareció sin dejar rastro tras salir de su colegio donde llevaba un curso por vacaciones. Una de sus compañera le reveló que la dejó en compañía de un joven que aparentemente era su enamorado.



Menor desaparecida en El Agustino fue vista por última vez con este sujeto

Sin embargo, la madre pidió a la Policía Nacional que vuelva a tomar la declaración de la escolar pues no descarta que haya mentido ya que la descripción de la persona con la que dejó a su hija no coincide con la persona que se ve en el video.



“Por favor, no le hagan daño, es una niña, es mi hija. Por favor, regresa y si no te dejan salir, trata de escapar, en la casa estamos desesperados por tu ausencia”, expresó entre lágrimas Teresa Apaza, madre de la menor, a 90 Central.



Los familiares de Jhuliana Katherine sospechan que el sujeto sería alguien que la menor conoció por Facebook y con el que habría mantenido contacto a través del celular con acceso a Internet que ella poseía.



La progenitora de la menor ya realizó la denuncia en la comisaría de El Agustino y espera reencontrarse lo más pronto posible con su hija, a la que no ve desde hace más de tres días.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.