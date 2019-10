'Niña Sirenita': Milagros Cerrón no podía recibir trasplante de riñón y así fueron sus últimos días de vida 

La muerte de la 'Niña Sirenita', Milagros Cerrón, sorprendió a todos los peruanos. La adolescente falleció a los 15 años tras una larga lucha por sobrevivir a pesar de tener un riñón que dejó de funcionar a los 9 años y por el que era sometida diariamente a diálisis.



De acuerdo al Dr. Luis Rubio, médico que atendió el caso de Milagros Cerrón desde que nació y la operó en varias oportunidades para que pueda llevar una vida de un niño normal, contó cómo fueron los últimos días de vida de la adolescente, quien falleció hoy en Huancayo.

"Ella tenía un riñón que solo funcionaba al 70% y

a partir de los 9 años de edad este riñón ya no daba más y se sometió a una diálisis peritoneal que consistía en tener un agujerito en el abdomen y se le dializaba en las noches para que pudiera hacer su vida normal durante el día", reveló el Dr. Luis Rubio.

Ante la pregunta sobre por qué Milagros Cerrón no se sometió a un trasplante de riñón, el especialista reveló una situación que pocos sabían y que le condenó la vida de la 'Niña Sirenita'.



" Cualquiera de nosotros podía pensar que un trasplante renal hubiera funcionado, pero un trasplante en un niñito muy pequeñito es imposible porque los riñones son demasiado grandes para ese cuerpecito. Cuando creció se podría decir que ella sí podía someterse a la operación, pero ella no tenía un sistema urinario organizado. No había una uretra larga como la que tenemos nosotros, es otra máquina, otra organización, por eso era imposible hacerle una operación", contó el galeno.

Por ello es que Milagritos Cerrón en sus últimos días de vida vivió atada a una máquina que la sometía a dosis diarias de diálisis que poco a poco fue consumiendo su vida.

" Milagritos fue la única sirenita en el mundo que caminó, bailó marinera con Celine Dion en Canadá, fue invitada de Oprah, estuvo con Don Francisco y era capaz de dominar un escenario. Fue una niña que nos dio un mensaje de vida, de fuerza y de lucha", dijo triste el Dr. Luis Rubio.



Comentó que la última intervención que le hizo fue en noviembre del año pasado, donde operó sus tendones de Aquiles para que camine mejor. Estuvo a cargo de dos nefrólogos y ella aprendió a hacerse su propia diálisis, y me sorprendió la noticia de su deceso, agregó.