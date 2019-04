'Niño genio' tiene solo 11 años, ya ingresó a dos universidades y se prepara para postular a una tercera

Mathías Ramírez Carranza no recuerda cuándo le empezaron a gustar los números, pero es capaz de memorizar fórmulas y resolver problemas en apenas segundos. Tiene tan solo 11 años, ya ingresó a dos universidades y se prepara para postular a una tercera.



Desde los 5 años, este niño ‘genio’, quien cursa el sexto año de primaria en el colegio Juventud Científica de El Agustino, empezó a participar en concursos de matemática y ha obtenido numerosos diplomas y medallas.



“Me gusta el álgebra, aritmética y trigonometría. Si no me sale un ejercicio, le pido ayuda a mi tío ingeniero o a mis amigos de secundaria”, dijo el pequeño, que es hincha de Paolo Guerrero.

‘ESTÁ FELIZ’



Hace unos días, Mathías consiguió una vacante para la carrera de Física en la Universidad Nacional Federico Villarreal. “Está muy feliz por su logro. Se preparó un mes, estudiaba hasta la medianoche”, contó su mamá, Julia Carranza (42), quien es profesora.



Para mantenerlo fuerte y sano, ella lo alimenta con leche, quáker, huevos, frejoles y lentejas. Y, de vez en cuando, lo engríe con sus platos favoritos: cebiche y arroz con pollo.

En el 2017, también ingresó a la Universidad Enrique Guzmán y Valle, y en setiembre postulará a San Marcos. Aunque aún no decide a qué carrera, Mathías está seguro de que conseguirá de nuevo el ansiado cupo.