Saraí Alvarado, mamá del menor presuntamente víctima de bullying en un colegio de Puente Piedra, rompió su silencio luego que el director de la institución educativa negara que haya habido maltrato entre los estudiantes y que además, asegurara que la madre de familia le pidió dinero a cambio de no hacer pública su denuncia.

En una entrevista con ‘Arriba mi gente’, la mujer reveló detalles del caso y aseguró que en un primer momento su hijo no quiso revelar la identidad de su agresor, pero cuando su salud se agravó, se lo confesó. “Un día llorando se sincera y me dice ‘mami, un compañero de la escuela me hizo una llave a la altura del cuello, intentó levantarme y no podía respirar’ . En ese momento supe quién le había hecho eso y por qué estaba tan mal desde ese jueves que fue al colegio”, dijo conmovida.

Asimismo indicó que el incidente tuvo lugar a mediodía y luego los niños tuvieron clase de educación física, lo que terminó de agravar la situación.

MI HIJO Y SU PADRASTRO SE LLEVAN MUY BIEN

Asimismo, Saraí Alvarado decidió contestarle a Fiorella Buendía, madre del presunto agresor, quien aseguró que su hijo no golpeó al menor venezolano y acusó más bien a su padrastro. “ Mi pareja quiere a mis otros dos hijos de la misma manera que quiere a mi hijo. Ellos se llevan muy bien, juegan... No sé de dónde sale eso, supongo que tendrá fundamente si no también los abogados estarán tomanco las acciones legales correspondientes porque es algo totalmente falso. El que me ha acompañado en este proceso además del papá de mi hijo, es mi mamá y mi pareja”, acotó al programa de Latina.

Además, indicó que sus detractores han utilizado estos días en los que permaneció en silencio por abocarse al cuidado de su pequeño, quien ya fue dado de alta pero aún presenta secuelas como movimientos involuntarios en todo su cuerpecito.

VENEZOLANA ACUSA A DIRECTOR DE COLEGIO

La madre venezolana negó que le haya pedido dinero a Carlos Negrete, director del colegio de Puente Piedra, para que el escándalo no se haga mediático. Según contó para ‘Arriba mi gente’, fue el director quien le dijo que no podía permitir que la imagen de su institución se vea manchada con escándalos. “Y lo tengo grabado, las pruebas están”, indicó.

“El niño (presunto agresor) admitió delante del director, delante de su mamá y de la tutora, hay cámaras, hay videos donde el niño le dice ‘sí mamá, lo ahorqué, sin intención pero lo ahorqué”, comentó Saraí Alvarado.

En ese sentido, le mandó un mensaje a Fiorella Buendía. “Yo sé y usted sabe lo que su hijo le dijo, lo sabe la tutora, lo sabe el director, su hijo le dijo ‘lo hice mamá pero sin intención’, tengo los audios y están en manos de la Fiscalía”, aseguró.

MADRE DE MENOR REVELA AUDIO

Finalmente Saraí Alvarado mostó un audio donde Carlos Negrete admite que el presunto agresor reconoció el maltrato, pese a que en unas declaraciones a Latina aseguró que en su institución nunca hubo buullying. “El niño admite, el niño nunca ha dicho que no.... no sé en qué forma quiere que la ayude, podemos darle un apoyo económico”, se le escucha decir.

Menor fue agredido por compañeros de colegio.

TE PUEDE INTERESAR

Madre de niño venezolano supuestamente agredido en colegio niega que haya mentido: “Los voy a denunciar por difamación”

Caso de bullying contra niño venezolano en colegio habría sido una farsa: ¿Madre montó una mentira?

“Eso es cuando es continuo”: director de colegio en Puente Piedra niega que agresión a escolar sea bullying