Un numeroso grupo de personas acuden a diversos puntos de vacunación de Lima y el Callao, aprovechando el feriado y al conocer que desde este viernes 10 de diciembre, será obligatoria la presentación del carnet con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los adultos mayores de 18 años que ingresen a los espacios públicos cerrados de trabajo o comerciales.

Canal N pudo constatar que en los exteriores del centro comercial Plaza Norte (Independencia) se formó una larga cola de ciudadanos -entre adolescentes, jóvenes y adultos mayores- que esperan aplicarse la primera o segunda dosis, además, otro grupo llegó para que se les coloque la dosis de refuerzo.

Entre las personas que estaban esperando su turno, se encontraba una ciudadana de nacionalidad extranjera de 27 años, quien reveló que no está a favor de la inmunización contra el COVID-19, pero debido a las nuevas disposiciones del gobierno y la necesidad de tener un empleo tiene que optar por aplicarse el fármaco.

Para el citado medio, indicó que hoy, miércoles 8 de diciembre, se colocará la primera dosis de vacuna. Además, afirmó que tiene conocimiento del uso del aplicativo oficial del Ministerio de Salud (Minsa) que permitirá que cualquier usuario del dispositivo Android pueda descargar el carnet de vacunación contra el COVID-19 desde el Google Play Store de manera gratuita.

“[Me toca] la primera. Tengo 27 años. No quería [vacunarme]. No estoy de acuerdo con la vacuna. Ahora [me vacuno] porque es obligatorio para todo sitio, eso [carné de vacunación] es una violación a los derechos humanos, pero bueno. Más que todo lo hago por trabajo sino no puedo entrar”, señaló la extranjera.

Vale precisar que la vacunación a mayores de 27 años comenzó desde el pasado 10 de septiembre. A la fecha todas las personas de 12 años a más pueden inmunizarse y desde hace dos semanas se aplican terceras dosis para mayores de 18 años y personas con comorbilidades, incluidos quienes se vacunaron en el extranjero, que hayan cumplido los cinco meses desde su segunda dosis.

