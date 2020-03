La congresista de Podemos Perú, Cecilia García, brindó una entrevista en ATV en la que reveló las justificaciones que le dio el comandante Jose Ascanoa de la comisaría de La Molina por las que los exintegrantes de la selección peruana Nolberto Solano y Pablo Zegarra no quedaron detenidos, tras ser intervenidos en una reunión en una vivienda del mencionado distrito.

“El comisario José Oscanoa me dijo que yo estaba equivocada, que no estamos en toque de queda. En segundo lugar aseguró que las personas (intervenidas por no cumplir con el aislamiento social) solo son llevabas para un control de identidad y tercero que solo pueden ponerlos a disposición de la fiscalía si son reiterativas", afirmó en una entrevista para ATV.

Detienen a Ñol Solano en reunión dentro de lujosa residencia de La Molina ¡en pleno toque de queda!

Ante esta situación, García se preguntó ‘si Nolberto Solano tenía corona’ y recordó el caso de los médicos del Sindicato Nacional de EsSalud que fueron detenidos cuando realizaban una presentación de los problemas que tiene su sector para enfrentar la pandemia del coronavirus.

“Por qué el señor Nolberto Solano (no quedó detenido) acaso tiene corona. Estoy pidiendo una reunión con el ministro Carlos Morán por esta situación”, manifestó Cecilia García.

Recordemos que Nolberto Solano y Pablo Zegarra fueron intervenidos en una residencial del distrito de La Molina, de donde salía música a todo volumen, después de las 8 de la noche. Ellos fueron llevados a la comisaría de La Molina, pero fueron liberados a los pocos minutos.

Esta situación motivó un rechazo generalizado de la población, por lo que Nolberto Solano tuvo que reconocer su error y pedir las disculpas del caso en un comunicado.

Incluso la Federación Peruana de Fútbol se pronunció sobre una posible sanción contra Solano, quien es parte del comando técnico de la selección peruana de fútbol.