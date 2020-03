Nolberto Solano, el asistente técnico de la selección peruana, afirmó que no se encontraba en una fiesta y que todo fue’armado’ (por un grupo de periodistas) para tener rating. “Quieren hacer noticia. Yo no he estado en una fiesta, ustedes son irrespetuoso, no hay fiesta”, manifestó cuando era llevado a la comisaría, acusado de no cumplir con el aislamiento social, interpuesto por el gobierno.

Nolberto Solano fue conducido a la comisaría de La Molina, donde brindó unas breves declaraciones a una reportera de Magaly TV, que se acercó a preguntarle cómo se produjeron los hechos.

Detienen a Nolberto Solano dentro de una reunión en una residencia en La Molina en pleno ‘toque de queda’

Al ver al equipo periodístico, Nolberto Solano afirmó “Sabes lo que pasa a ustedes. Quieren hacer noticia solo para hacer rating y ustedes son muy irrespetuosos, se prestan para todo esto y es una falta de respeto”, declaró el 'Ñol’ Solano.

La exfigura del Newcastle de Inglaterra, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y la selección peruana afirmó que se encontraba en una casa de una amiga, que también es su vecina. La misma versión que le brindó a la policía.

Tras la intervención, Nolberto Solano salió de la comisaría de La Molina y brindó una entrevista con el periodista Jaime Chincha, con quien tuvo un altercado. El asistente técnico de la selección le dijo al periodista que “nadie lo ve y que no busquen alarmar”

La policía también intervino al exjugador de Sporting Cristal, Pablo Zegarra, quien también descartó que se haya encontrado en una fiesta.