'Año de la reconciliación': Memes se burlan del nombre oficial del año 2018 [FOTOS]

Luego de que se conociera el nombre oficial del año 2018 en nuestro país: "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional", usuarios de las redes sociales no han demorado en reaccionar. Y lo han hecho nada menos que con memes. Así como lo lees.



Varias de las imágenes, que ya son viral en Facebook y Twitter, pretenden 'reconciliar' a personajes del espectáculo o la política como Karina Rivera y 'Timoteo', el ex presidente Alan García y Fernando Olivera o Salim Vera y Toño Jaureguí, ex integrantes de Libido.



La denominación del año 2018 se oficializó este sábado 06 de enero en las Normas Legales del diario El Peruano y deberá incluirse en la documentación de las instituciones públicas.



Es una tradición que todos los años lleven nombre en Perú desde 1963 , así lo decreto en su primer gobierno el presidente Fernando Belaúnde Terry.