Uno de los personajes entrañables de la vecindad del Chavo del Ocho es Ñoño. Muchos lo imitan, entre ellos Ader Cruz Quispe, quien es la sensación en Tiktok al ser bautizado como el ‘Ñoño chimbotano’.

Con sus extravagantes pasos de baile, este personaje acapara la atención de los jóvenes que asisten a las discotecas de la ciudad portuaria. Trome conversó con él para conocer su historia .

Ñoño chimbotano se hizo conocido en Tiktok.

Cruz nació el 24 de agosto de 1994 en el distrito del Santa. Desde pequeño soñaba con ser artista. “Me gustaba contar chistes y era el gracioso en mi colegio”, relata. Estudió en el centro educativo Javier Heraud y tras culminar incursionó en el mundo del reguetón sin éxito.

Es así que recibió un consejo para dedicarse a la comicidad hace seis años.

Perseverancia

“Grabamos un video, pero no tuvo pegada. Me desanimé porque tampoco recibía el apoyo y la atención del público”, confiesa Ader, que se puso a trabajar en un taller. En 2020 volvió con fuerza y, aprovechando la pandemia, llevó clases de locución de radio y animación de discotecas.

Ñoño chimbotano se pasea por discotecas de la ciudad.

Inicialmente iba a ser el Chavo del Ocho, pero era gordito. “Hablé con mis amigos. No quería salir porque en seis años no tuve apoyo del público. Me dijeron que pierda el miedo”, recuerda.

Hasta que su video pegó. Aún así, Ader aún no cree que sea un personaje viral de las redes. “No pensé que tantos iban a ver el video. Me siento muy agradecido”, apunta.

Sepa que:

El género musical que le gusta es la cumbia y el Grupo 5.

Es hincha de Alianza Lima y le gusta el arroz con pollo como plato preferido.

