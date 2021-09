Norma Yarrow, congresista de Avanza País, confirmó que es ella la que aparece duchándose durante una sesión virtual de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. En el video se ve como se despoja de su prenda de vestir sin imaginar que los demás integrantes de la reunión estaban siendo testigos de lo que sucedía.

“Hola, soy Norma Yarrow. Está circulando un video donde se ve que estoy entrando a la ducha. Estaba, en ese momento, apuradísima porque tenía una reunión en el hospital de Las Mercedes. Estoy en Chiclayo, Lambayeque, he venido desde ayer. Estoy en la Comisión de Descentralización”, inició la parlamentaria en un video que colgó en su cuenta de Twitter.

La congresista calificó este suceso como lamentable. Además, pidió disculpas a todos los ciudadanos peruanos.

Congresista Norma Yarrow confirmó que es ella quien aparece en el video. (Twitter)

“Lamentablemente se prendió la cámara. Pido las disculpas del caso porque sé que esto ofende a muchas personas y a mi familia”, agregó.

Norma Yarrow aseguró que se estaba bañando porque quería ganar tiempo para estar en varias comisiones.

“No es que no quisiera trabajar; estaba intentando ganar el tiempo para prepararme para salir a las comisiones. No hay excusa, ninguna, solo quiero dejar en claro que soy una persona consciente del error que he cometido”, concluyó.

Asimismo, en la descripción del video Norma Yarrow escribió: “Sí, para los que han visto el video, soy yo y sinceramente pido las disculpas del caso, intentando hacer apurada doble función: alistarme para proseguir mis actividades en la región Lambayeque y, a la vez, seguir las incidencias de una comisión del Congreso. Esa es la verdad”.