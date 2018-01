Insólito. Un entusiasta karateca cinta negra pasó el papelón de su vida al querer demostrar su habilidad para partir tablillas de madera durante una exhibición de artes marciales ante numerosos niños en Huaraz.



El karateca se preparaba para la prueba más difícil: romper una madera sujetada por sus ayudantes en lo alto de una torre humana. Sin embargo, casi le rompe la nariz a uno de sus colaboradores al ejecutar la maniobra.



El artemarcialista decide lanzar otra patada voladora y esta vez, casi le parte la mandíbula al mismo ayudante. Insiste una vez más pero sus colaboradores prefirieron ponerse de costado para evitar ser golpeados.



Karateka hizo un papelón en exhibición ante niños en Huaraz

Nervioso por no cometer el mismo error por tercera vez, el karateca pega un salto pero cae estrepitosamente sobre la colchoneta. Avergonzado, decide que solo uno de sus ayudantes sostenga la tablilla para romperla con sus pies pero no tuvo éxito.



Tras ver el triste final de la clase magistral del maestro karateca, los niños del distrito de Independencia en Huaraz al parecer no estaban muy convencidos de convertirse en sus discípulos, ya que no querían aprender karate y resultar heridos en el intento.



