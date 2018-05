Noticias insólitas: una mujer en China compró un zorro creyendo que era un perro y lo tuvo de mascota

Una joven en China recientemente se llevó la sorpresa de su vida. Y es que, como medios locales recogieron, ella compró hace unos meses a un perro para tenerlo de mascota sin notar que, en realidad, se trataba de un zorro.



Sí, leíste bien. Tal como recopiló el portal Daily Mail, el singular hecho se dio en la ciudad de Jinzhong, ubicada en la provincia de Sanxi. La mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, compró al animal creyendo que era un can de raza spitz japonés a 190 dólares.



Con el pasar de las semanas, ella notó algo extraño en su fiel amigo: no ladraba. Además de esto, la chica vio que le crecía pelaje más grueso y su colita se veía más esponjosa.

Lo que encendió completamente la alarma en la mujer es que su mascota se negó a probar comida para perros. En cambio, el animal demostró un gusto por las frutas y el pollo.



Así las cosas, la joven fue a un zoológico local para aclarar de una vez por todas la 'identidad' del ser que había adquirido. Ahí la confirmaron que era un zorro y no un tierno perrito. Por este motivo, ella decidió entregarlo para que el carnívoro tenga una mejor calidad de vida.