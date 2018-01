Noticias insólitas: ¿Restos de OVNI caen en Puno? [VIDEO y FOTOS]

¡Quiero creer! Toda la cultura de la ficción sale a flor de de piel cuando suceden algún tipo de fenómeno complicado de entender. Los ciudadanos de Puno despertaron y cayeron en un gran contradicción cuando entraron un objeto extraño cerca a sus hogares.



Las especulaciones comenzaron en las redes sociales y varias personas que comenzaron a pensar que se trataba de objeto volador no identificado ( OVNI). El hecho tuvo lugar en la provincia de Azángaro. El objeto fue encontrado en la comunidad campesina de Larancahuani.



Los testigos afirman que observaron un bola de fuego que se acercaba. La caída del artefacto provocó un olor a soldadura eléctrica en la zona.



Los ciudadanos llamaron a la prensa local para reportar el hecho. Las autoridades demoraron buen tiempo en llegar a la zona para poder inspeccionar la situación.



¿Qué era? David Palomino Rojo, estudiante del fenómeno OVNI, manifestó que los restos pertenecían a un satélite o nave terrestre. "A simple vista el impacto no parece fuerte. Este tipo de objetos, cuando caen, generan grandes hoyos, lo que no ocurrió en este caso", manifestó Palomino.