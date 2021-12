Muchas veces la religión puede parecer pesada, aburrida y poco entendible. Sin embargo, esto no es cierto y para demostrarlo está Patricia Turpo Meneses (21), novicia de la Congregación de Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción. Ella, a través de videos sumamente divertidos que publica en TikTok, explica cómo rezar el rosario, en qué consiste el adviento, la historia de los santos y más. Conozcamos más de su historia.

Patricia, se cree que los religiosos no pueden usar redes sociales y son muy serios…

Las novicias, las monjas y los sacerdotes somos personas normales, pero con nuestra vida entregada a Dios. Antes de ingresar al convento usaba redes sociales y yo tenía una idea clara de cómo quería evangelizar. Publiqué mi primer video y no imaginé que tantas personas lo verían. Me pidieron más temas y empecé en Tik Tok.

¿Cuál fue la reacción de tus hermanas de la congregación?

Ellas me apoyan, me felicitan y me alientan. Saben que es difícil resumir todo lo que quieres decir en pocos segundos.

¿Cómo se te ocurren los videos?

Se me ocurren en la capilla, cuando estoy en oración. Viene a mi mente el personaje que haré, qué diré y voy anotando todas las ideas. Ahí me doy cuenta de que yo no soy quien habla, sino Dios a través de mí.

Utiliza diversos elementos para hacer divertidos los videos. (Foto: Trome)

¿Cuáles son los temas que tocas?

Ahora estoy explicando sobre el adviento, pero también a rezar el rosario, la historia de los santos, respondo preguntas que me hacen los seguidores, y más.

¿Qué tipo de mensajes te dejan tus seguidores?

Me dicen que gracias a los videos se han logrado acercar a Dios y eso me conmueve mucho. A través de las redes sociales también puedes hacer cosas buenas.

VIDA RELIGIOSA

¿Hace cuánto tiempo estás en el convento?

Desde el 2018. Acabé mi quinto de secundaria e ingresé al convento. Al inicio fue difícil porque yo tenía toda mi vida planeada, pero el llamado de Dios fue más fuerte y ahora vivo en paz y felicidad.

¿Nos puedes contar en qué consistió tu llamado?

No vi un ángel ni se me apareció el Señor como en las películas (risas). Pero había situaciones, personas que se me acercaban y me decían cosas que me hacían pensar.

Patricia Turpo Meneses (21), novicia de la Congregación de Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción. (Foto: Trome)

¿Qué te decían?

Una vez hice una oración en mi colegio y una profesora se me acercó y me dijo: “Creo que tú deberías llevar un hábito”. Sentía que Dios me hablaba a través de muchas personas, además es algo que sientes y su voz es muy fuerte.

¿Algún mensaje que les quieras dar a los jóvenes?

Quisiera alentarlos para que se atrevan a conocer a Dios porque a veces nos olvidamos de Él, como si su existencia no tuviera importancia. Hay que recordar que sin Él no somos nada y si lo conocemos no sabes todo lo que puede hacer en nuestras vidas.

Encuéntrala en TikTok como @itspatriciadic. (Foto: Trome).

¿Dónde pueden ver tus videos?

Me encuentran en TikTok como: @itspatriciadic.

